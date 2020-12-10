"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО)

Интервью 10 декабря 2020 19:58 (UTC+04:00)
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в качестве одного из ведущих учреждений культуры в стране вносит значимый вклад в дело пропаганды и популяризации музыкального искусства - будь то классическая, народная, симфоническая или эстрадная музыка...

В этом плане проект филармонии "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") играет особую роль в выявлении новых талантов и представлении их творчества широкой общественности. Хоровая, академическая, эстрадная, музыка мугама и джаза - программы данного проекта адресованы самой широкой аудитории, и удовлетворяют потребности слушателей, ориентированных на самые разные предпочтения и вкусы.

Автором проекта, реализуемого уже четыре года, является директор филармонии, народный артист Азербайджана, профессор, известный пианист, прославляющий в стране и за рубежом отечественную фортепианную школу, Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - режиссер-постановщик филармонии, музыковед Айла Керимова-Закария.

Буквально на днях Академия Национальной премии "Хумай" назвала лауреатов 2020 года. В номинации "За организацию и пропаганду в Азербайджане и за рубежом музыкального проекта "Gənclərə dəstək"" престижной премии была удостоена Айла Керимова-Закария.

В беседе с корреспондентом Trend Life Айла Керимова-Закария рассказала о том, как зарождался проект, и какую роль он играет в судьбе юных дарований.

- Айла ханым, расскажите немного о проекте "Gənclərə dəstək"?

- Поддержка молодых талантов стала традиционной еще со времен великого Узеир бека Гаджибейли, который дал путевку в большое искусство многим молодым музыкантам, имена которых сегодня произносятся с гордостью и любовью. Проект "Gənclərə dəstək", воплощающийся в самых разнообразных по содержанию и стилю программах, открывает широкие сценические возможности и карьерные перспективы для начинающих музыкантов. Он знакомит музыкальную общественность с новыми именами, яркими музыкальными дарованиями, вместе с тем осуществляя важную миссию преемственности поколений в искусстве. Проект стартовал в ноябре 2016 года. Вдохновленный талантом юных азербайджанских исполнителей и музыкантов директор филармонии Мурад Адыгезалзаде решил создать проект с участием этим дарований. У проекта есть свой гимн, который написала композитор Бикя Ахундова.

- Какую цель ставит проект "Gənclərə dəstək"?

- Собственно, в его названии уже заключен ответ. Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Проект открыл широкие возможности для знакомства с юными музыкантами, среди которых, как и ожидалось, оказалось немало ярких по дарованию детей. В прошлом году, например, впервые в рамках проекта "Gənclərə dəstək" состоялся концерт Государственного симфонического оркестра с молодыми музыкантами. Наряду с этим, наши таланты продолжали выступать с другими оркестрами филармонии. Как правило, до карантина, мы каждый месяц проводили концерты проекта на сцене Зала камерной и органной музыки. В программу как сольных, так и камерных, симфонических концертов мы непременно включали произведения корифеев азербайджанской композиторской школы и произведения молодых композиторов.

- На днях вы были удостоены награды Национальной премии "Хумай"
за организацию и пропаганду в Азербайджане и за рубежом музыкального проекта "Gənclərə dəstək". Пользуясь случаем, хочу вас поздравить.

- Мне очень приятно, получить премию "Хумай". Горжусь этой наградой, и благодарна за то, что моя работа была оценена так высоко. Для меня награда - большая ответственность, и в тоже время стимул для дальнейшего развития нашего проекта. Мне радостно и потому, что лауреатом премии в этом году также стала моя коллега, директор Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, заслуженная артистка Наргиз Алиева. Она была удостоена награды в номинации "За успешное выступление на международных фестивалях и конкурсах".

- Давайте поговорим о юных талантах, насколько важно для них участие в международных фестивалях и конкурсах? Как подобные проекты влияют на их творческое становление?

- Для молодежи участие в международных фестивалях и конкурсах - огромный трамплин в плане развития их профессиональной карьеры. Участие в масштабных проектах - сложно, полезно и ответственно одновременно. Юные дарования здесь приобретают необходимый для любого музыканта опыт, который должен помочь им в дальнейшем. Молодежь - наше будущее. И долг каждого из нас - поддерживать молодых музыкантов, помогать им в продвижении. Пропаганда азербайджанской культуры и музыки, является для проекта "Gənclərə dəstək" приоритетом. Мы стремимся проводить яркие культурные мероприятия, как в Азербайджане, так и за его пределами, тем самым, формируя у подрастающего поколения духовное восприятие искусства и стремление к самосовершенствованию. Одна из главных идей таких международных проектов - предоставить возможность молодым талантливым музыкантам выступить на мировых сценах, что способствует не только повышению уровня исполнительского мастерства молодых артистов, их карьерному росту, но и укреплению связей в области международного культурного сотрудничества. Проект создает уникальную атмосферу, в которой способен происходить диалог культур.

- Расскажите, о концертах проекта, какой запомнился больше всего?

- Экскурс по всем страницам "Gənclərə dəstək" в рамках одного интервью практически невозможен. На протяжении четырех лет проведено множество концертных программ с участием большого количества исполнителей. В чем ценность такого грандиозного действа? Я бы сказала, прежде всего, в возможности приобщиться к настоящему искусству, которую предоставило им руководство и исполнительские коллективы филармонии.

В феврале месяце текущего года мы провели III Международный конкурс молодых исполнителей классической музыки и фольклора "World Harmony". Он прошел при совместной организации "Gənclərə dəstək"​ и Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония", и при поддержке министерства культуры Азербайджана. Я бы сказала, это было самое сложное и крупномасштабное мероприятие, которое мы организовали в рамках проекта. Был сделан первый шаг, самый трудный, и очень многое из задуманного получилось. Приехали потрясающие музыканты, члены жюри из разных стран, были проведены мастер-классы. Важно отметить то, что конкурс охватил почти всю республику и ее талантливых детей. Педагоги и члены жюри очень высоко оценили наших конкурсантов, и это, безусловно, приятно.

- Недавно вниманию слушателей в рамках проекта был представлен патриотический онлайн-концерт "Победа наша, Карабах – это Азербайджан!". Концерт вызвал большой интерес у зрительской аудитории, скажите, будете продолжать реализацию подобных онлайн мероприятий?

- Онлайн-концерт был приурочен ко Дню национального возрождения и посвящён Победе Азербайджана. В условиях карантинного режима онлайн-концерт был организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Думаю, он не обманул ожидания ценителей прекрасного - зрителей порадовали своим искусством лучшие и яркие солисты нашего проекта. Каждое выступление в рамках проекта для юных музыкантов становится определенным этапом творческого развития, когда расширяется исполнительский репертуар, приобретаются профессиональные навыки и опыт, столь необходимые каждому артисту. Поэтому, несмотря на все сложности, останавливаться нам нельзя. В связи с пандемией культурная жизнь Азербайджана переходит в виртуальную реальность. Всех, кому небезразлично национальное искусство, особо радует то, что азербайджанская музыка активно интегрируется в мировое музыкальное пространство. В этом процессе заметна и роль Государственной академической филармонии, как одного из лидеров в деле пропаганды высоких образцов национального и мирового музыкального искусства.

- Айла ханым, спасибо большое за интересную беседу. Желаем Вам и Мураду Адыгезалзаде удачи в реализации столь нужного для молодежи проекта.

- Благодарю!

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Image
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Хумай" для Айлы Керимовой-Закария, или Как зажигаются звезды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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