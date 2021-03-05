Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО)

Интервью 5 марта 2021 16:29 (UTC+04:00)
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В четыре года Теймур сам выбрал инструмент, хотя родители хотели обучать его на фортепиано, мальчика покорило соло скрипок в оперетте Иоганна Штрауса "Летучая мышь". В 8 лет, ученик Бакинской музыкальной школы имени Бюльбюля, уже выступал на сцене Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева с симфоническим оркестром. Позднее закончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию и ее аспирантуру, где уже на втором курсе в 19 лет был концертмейстером симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Далее на протяжении шести лет выступал в симфоническом оркестре Московской государственной филармонии и руководил ансамблем солистов оркестра. Вот уже несколько лет входит в состав группы первых скрипок Государственного академического Большого театра России, выступая вместе с мировыми звездами классического искусства.

В интервью Trend Life, находясь в Москве, Теймур Усубов рассказал о своей жизни и творчестве, неизменной любви к своей скрипке, на которой играет уже 25 лет! Отец музыканта - корифей музыкальной культуры и искусства Азербайджана и России, режиссер и новатор, заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Али Усубов. Мать Елена Усубова (Шевченко) – солистка Азербайджанского государственного театра оперы и балета и Омского музыкального театра, преподавательница факультета искусств Омского государственного университета, руководитель Театра романса. Теймур родился 10 августа 1983 года в Москве. В свое время Али Усубов также ставил спектакли в Московском театре оперетты.

В 1984 году семья переехала в Баку, где когда-то Али Усубов работал главным режиссером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, был первым главным режиссёром Дворца Гейдара Алиева и художественным руководителем "Азконцерта", и по приезде вновь стал трудиться в родном коллективе театра.

Теймур фактически вырос за кулисами театра. Вначале в коляске с игрушками, потом здесь же готовился к школьным урокам, а по вечерам смотрел различные спектакли. Как говорится, это была судьба ребенка театральных деятелей.

"В Баку мною были сделаны первые музыкальные шаги, что всегда живет в моем сердце. Я вырос в театральной среде, и так как мои родители были все время в работе, меня часто теряли в театре. Это стало привычным явлением даже на гастролях (смеется). Моим первым педагогом в школе имени Бюльбюля был известный музыкант, народный артист Теймур Гёйчаев, затем я учился в Гимназии искусств у знаменитого Иосифа Ямпольского. Мое детство фактически прошло в Азербайджанском государственном театре оперы и балета, где отец ставил спектакли, а мать выступала на сцене, в свободное от учебы время всегда был с ними. Когда мне было 12 лет, семья переехала в Омск, где мои родители вновь работали вместе. Я продолжил учебу в Школе искусств № 1, потом в Музыкальном училище Шебалина, где педагогом был Александр Муралев - первая скрипка Омского симфонического оркестра, которому принадлежит большая роль в моем творческом росте. С 2001 по 2008 год жил и работал в Санкт-Петербурге, в городе, с которым меня многое связало, как в профессиональном росте, реализации творческих проектов, так и в приобретении друзей. Моим первым местом работы стала Санкт–Петербургская капелла, которой руководил один из крупнейших современных русских музыкантов, народный артист СССР Владислав Чернушенко.

В 2008 году в Москву меня пригласил известный дирижер и педагог, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижёр Академического симфонического оркестра Московской филармонии Юрий Симонов. На протяжении девяти лет выступаю в оркестре Большого театра. Бесспорно, это почетно и достойно выступать вместе с известным музыкантами в одном из лучших оркестров мира".

Кстати, российские СМИ пишут, что "скрипка поет в руках Теймура". Уже 25 лет он играет на старинной скрипке 1627 года, работы итальянского мастера Антонио Непаса.

"Скрипка для меня является идеальным собеседником, это одно из самых прекрасных творений, когда-либо созданных человечеством, это самый завораживающий, волнующий воображение и слух музыкальный инструмент. В своей музыке скрипач раскрывает душу, и именно в этом кроется его власть над музыкой и окружающим миром, и в то же время, она способна передать чувства автора произведения сердцам слушателей. И душа подобна скрипке, потому она так тонко чувствует все ноты человеческого сердца. Благодаря выразительному и высокому звучанию она считается "королевой оркестра". И в то же время, занимает особенное место не только в оркестре, но и во многих жанрах искусства – в том числе литературе и живописи".

Теймур не только исполняет произведения русских и мировых классиков, но и неоднократно представлял публике произведения великого азербайджанского композитора, народного артиста СССР Гара Гараева, и гордиться, что на сцене Большого театра с большим успехом идет балет "Тысяча и одна ночь" выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Арифа Меликова "Легенда о любви". В свое время ему подарил и лично подписал ноты известный скрипач и композитор, народный артист Азербайджана Азер Рзаев.

"Азербайджан может гордиться историей классической музыки, замечательными композиторами и исполнителями. Я учился с заслуженным артистом, главным дирижёром Азербайджанского государственного театра оперы и балета Эйюбом Гулиевым, который очень успешно выступает, в том числе в России. Мне посчастливилось музицировать с известным пианистом, народным артистом СССР Фархадом Бадалбейли, и общаться с директором Филармонии, народным артистом Азербайджана Мурадом Адыгезалзаде. С народным артистом Азербайджана, солистом Большого театра Эльчином Азизовым мы часто встречаемся и общаемся. В будущем обязательно хотел бы выступить в Азербайджане, где проходят концерты известных российских, а также мировых вокалистов и музыкантов, коллективов, организуются престижные международные фестивали. К большому сожалению, пандемия внесла серьёзные коррективы, но надеемся на скорейшее решение этой глобальной проблемы, чтобы как и прежде выступать на многих площадках. Я очень люблю Азербайджан, хоть и редко там бываю. В последний раз с супругой были в 2017 году. Самое лучшее море – это Каспийское, и, конечно же, великолепна азербайджанская кухня".

Супруга Теймура Ольга также является исполнительницей классической музыки – оперной певицей, солисткой Московского музыкального театра "Геликон-опера". В семье растет 6-летняя Алиса, которую родители также мечтают видеть на мировых сценах.

"Желаем всем в Азербайджане здоровья, доброты, любви, творческих успехов и уверенности в завтрашнем дне! И, конечно же, хорошей музыки!", - завершил беседу Теймур Усубов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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