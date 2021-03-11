Победа! Одна на всех! – о наступательной операции с участием азербайджанских и российских воинов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В непростой для людей период самоизоляции и карантина библиотеки России и Азербайджана предложили своим читателям сразу несколько совместных виртуальных проектов. Одним из самых необычных и социально значимых стал онлайн-проект, который осуществили в рамках международного сотрудничества библиотеки Благовещенска и Баку. К 75-летию Маньчжурской стратегической наступательной операции они разместили в сети социальный плакат с биографиями некоторых воинов – россиян и азербайджанцев, воевавших и погибших в Манчжурии. Марина Вячеславовна Ветрова – заместитель директора МУК «Муниципальная информационная библиотечная система» города Благовещенска – рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева об этом и других совместных проектах с азербайджанскими коллегами.

– Марина Вячеславовна, как началось сотрудничество муниципальных библиотек Благовещенска с библиотеками Баку?

– Центральная библиотека Ясамальского района города Баку стала партнером библиотечной системы Благовещенска ещё в 2018 году. Ее директор, Лятифа Мамедова, очень активный, творческий и ответственный человек, она всегда поддерживает все наши инициативы.

– А как родился ваш совместный российско-азербайджанский проект к юбилею Маньчжурской наступательной операции?

– Проект «Победа! Одна на всех!», посвященный Великой Отечественной войне, был создан в содружестве муниципальных библиотек Благовещенска и Центральной библиотеки Ясамальского района Баку, при поддержке Амурского регионального отделения Поискового движения России и лично Романа Чукмасова. Мы хотели напомнить людям о том, что Победа является общим достоянием России и Азербайджана.

Этот онлайн-проект стал частью масштабного проекта «Судьба солдата», в котором библиотеки Благовещенска активно участвовали – принимали анкеты, помогали людям оформлять заявки на поиск погибших и пропавших без вести родственников. Поэтому, когда появилась идея поиска солдат-азербайджанцев, у нас уже были и обученные сотрудники, и крепкие связи с поисковиками.

В результате мы создали интерактивную карту, на которую нанесены несколько точек – информация о российских и азербайджанских участниках Манчьжурской наступательной операции, которая была реализована на Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года, во время советско-японского противостояния в период Второй мировой войны.

– В чём, на ваш взгляд, значимость подобных совместных проектов, почему так важна сегодня память об общем прошлом России и Азербайджана?

– Интерес людей к нашим совместным проектам наглядно показывает актуальность и востребованность такой работы. Например, в 2019 году нами был разработан пилотный проект по организации творческих встреч представителей национально-культурных объединений области с творческой интеллигенцией их родных стран. Презентация-телемост двуязычной азербайджанско-русской книги «На крыльях мечты» собрала десятки азербайджанцев. Кроме того, общая память о прошлом помогает нам устанавливать крепкие связи и в настоящем.

– В ходе Маньчжурской операции погибло более 12 тысяч советских солдат, в том числе и воины-азербайджанцы. Как чтят память этих павших воинов в Благовещенске сейчас?

– В Благовещенске, как и в любом городе России, есть памятники в честь павших на полях сражений. Мемориальные мероприятия, как, например, «Бессмертный полк», «Цветы на воде», «Свеча памяти», всегда собирают множество горожан. Солдаты, чьи имена нанесены на нашу карту, погибли в Манчжурии и похоронены в Китае, мы разместили на плакате места их погребения. Китайская сторона очень бережно относится к этим захоронениям, а амурчане ежегодно в День Победы посещают сопредельную сторону и возлагают цветы к памятникам.

– Какова, на ваш взгляд, сегодня роль библиотек в упрочении сотрудничества и дружбы народов, в частности Азербайджана и России?

– Немаловажная роль принадлежит библиотекам как хранителям и трансляторам культурных ценностей. В 2019 году нами был создан Ресурсный центр культурных инициатив для проведения мероприятий, способствующих расширению и укреплению межнациональных отношений и диалогу культур. Центр осуществляет свою деятельность в тесном контакте с администрацией города Благовещенска, Общественной палатой Амурской области, представителями различных этнических и национальных сообществ. А в 2020 году на базе муниципальной библиотеки «Центральная» был создан Городской центр национальных литератур, и наш книжный фонд пополнился, в частности, произведениями классиков азербайджанской литературы.

– Какие ещё совместные проекты, культурные мероприятия с привлечением азербайджанской стороны проводятся в Благовещенске?

– Это, например, масштабная программа «Литература – территория без границ», с которой в 2017 году началась наша библиотечная мультикультурная деятельность. Благовещенск – город с высокой миграционной активностью, сложным этническим составом населения, это центр приграничного взаимодействия с КНР. Поэтому наша программа направлена в первую очередь на создание дополнительных культурных условий для обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия в Благовещенске. Самым первым и самым смелым совместным начинанием в рамках «Литературы без границ» стал наш с бакинской библиотекой проект по переводу на русский язык произведений азербайджанских поэтов. Подстрочный перевод с азербайджанского языка на русский сделала Лятифа Мамедова, а наши поэты на этой основе написали стихи. Затем в онлайн-режиме состоялась встреча амурских поэтов и читателей из Баку, где прозвучали стихи на двух языках. Мы услышали, как звучат эти стихотворения на азербайджанском языке, прочитали свои переводы. Проект получил высокую оценку слушателей.

Стихотворения проекта вошли в сборник «Твори, пиши, рисуй». В наших планах – обязательно продолжить онлайн-встречи с литераторами из Азербайджана.