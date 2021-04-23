Последние 24 часа Анара Мамедханова. Впервые друг Пярвиз Мамедов рассказывает... (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 23 апреля 2011 года, около 4 часов дня, на 41-м году жизни в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности и ишемической болезни сердца скончался легендарный капитан команды КВН "Парни из Баку" Анар Мамедханов. Это новость стала настоящим шоком для его поклонников и ударом для близких и родных. Как? От чего? Почему? Что произошло? – задавали люди себе вопрос. И, действительно, очень странная смерть…Среди его близких и настоящих друзей был Пярвиз Мамедов, который впервые за эти 10 лет рассказал Trend Life о последних 24 часа Анара Мамедханова.

Анар Джамал оглу Мамедханов родился 20 июля 1970 года в Баку. Окончил школу №160, затем - механико-математический факультет Бакинского государственного университета. Анар Мамедханов – капитан легендарной команды КВН "Парни из Баку". Под его руководством "Парни из Баку" стали чемпионами 1992 года, финалистами 1993 года, обладателями Летнего кубка 1995 года, и наконец, победителями турнира 10 лучших команд в 2000 году – чемпионами XX века. Анар Мамедханов избирался депутатом парламента Азербайджана три срока подряд - в 1995, 2000 и 2005 годах, был профессором Евразийской академии радио и телевидения. Создал и возглавил компанию ULTRA Production, которая занималась производством фильмов на патриотическую тему.

Пярвиз не только в канун смерти был с Анаром, но и говорил с ним по телефону за два часа до его смерти…

Пярвиз и Анар познакомились еще в 1995 году. В те годы Пярвиз создал команду КВН в Высшем дипломатическом колледже, и его порекомендовали Анару в качестве очень способного организатора. Тогда Пярвизу было всего 19 лет, а Анару – 25 лет. В команде КВН "Парни из Баку" Пярвиз от администратора стал директором. На протяжении этих лет они были настоящими друзьями, Анар всецело доверял Пярвизу, и когда создал компанию ULTRA Production, назначил его директором.

Вечером 22 апреля 2011 года Анар Мамедханов и Пярвиз Мамедов решили посетить юмористический проект Comedy International, который проходил на сцене бакинского "Меткартинга". Они были приглашены в качестве почетных гостей. На вечере выступали резиденты известных КВН-команд - "Махачкалинские бродяги", "Казахи", "Динамо Тбилиси", "Калмыки", "Камызяки" и сборная Баку.

"22 апреля в 19.00 вечера мы встретились в "Меткартинге", сидели рядом, смеялись над шутками, обсуждали кое-какие моменты выступления команд. Этот вечер не предвещал ничего плохого. Вместе с Анаром мы часто посещали различные молодежные вечера, мероприятия, связанные с КВН или Comedy и т.д., в те годы Анар даже создал свой Сomedy Сlub под названием юмористический проект Made in Baku . Анар активно поддерживал молодежь, встречался с зарубежными артистами и коллективами и т.д. Все его очень любили и уважали! У него был потрясающе искренний заразительный смех! Он всегда смеялся от души! Когда ходил на различные мероприятия, обязательно брал с собою друзей и близких, говорил "Пойдемте - поддержим ребят". И этот смех реально поддерживал выступающих на сцене, так как молодёжь всегда наблюдала именно за реакцией Анара на ту или иную шутку – это было очень важно для них. Его смех был настоящей мотивацией для молодежи. Более того, своим смехом он заряжал зрителей, которые возможно что-то упустили со сцены, но под воздействием такой позитивной энергетики и искренней душевной эмоциональности Анара, начинали и сами смеяться", - вспоминает Пярвиз.

По его словам, еще в годы выступления на КВН-ской сцене, у Анара было потрясающее чутье на шутки или номера, т.е. какие из них будут восприняты зрителями и жюри, а какие - нет. И он всегда оказывался прав.

"После Comedy International он должен был пойти на день рождения, и попросил меня отвезти зарубежных гостей в ресторан и организовать для них банкет. Его об этом попросили организаторы вечера, которые не укладывались в финансовые средства. Анар сказал мне ,чтобы я извинился перед гостями, так как не смог принять участие в этом банкете - после Comedy International, как я уже отметил, он пошел на день рождения. Где-то около полуночи мы вновь встретились, обсудили некоторые планы по деятельности компании ULTRA Production, и разошлись по домам. Абсолютно ничего не предвещало трагедии!".

После расставания договорились о встрече на следующий день.

"На следующий день, 23 апреля в субботу, около двух часов дня Анар позвонил мне и сказал, что надо оказать финансовую помощь одному человеку. Дело в том, что очень многие обращались к Анару за помощью – устроить на работу, помочь с лечением, оказать финансовую поддержку. Признаться честно, я старался иногда отговаривать Анара от помощи некоторым людям, которые пользовались его добротой, на что он только отшучивался. В последние несколько месяцев в Анаре что-то поменялось, он стал чаще говорить о смерти и давать свои наставления - завещания, "если умру, сделай то-то", "если умру, с этими людьми обращайся так-то", "если умру, надо доделать это". Эти разговоры сильно задевали меня, я даже с ним ругался из-за этого и говорил "Прекрати, Анар! Ты еще очень молод, хватит предаваться дурным мыслям…". До сих пор никому не говорил об этом! Даже за два дня до смерти по телефону при обсуждении личных тем, стал мне говорить, что и как сделать … после его смерти. Естественно, что я не мог слышать подобные речи! Не верил, что все может оборваться в один миг…За эти последние несколько месяцев были резкие перемены в характере, он приходил угрюмым, но через пару минут становился очень веселым, и наоборот. Кто бы мог подумать, что мы так потеряем Анара? Потому что он казался абсолютно здоровым, ни на что не жаловался. И всегда бережно относился к своему здоровью – при малейших сомнениях обращался к врачу. Еще за пять-шесть месяцев до смерти он прошел полное обследование в Германии, и врачи уверяли, что будет жить еще очень долго. Так вот, после телефонного разговора, мы договорились встретиться на дне рождении нашего друга – он ответил, что приглашен на свадьбу, но после нее обязательно придет. Был субботний день, и решили отметить день рождения друга пораньше, пришли в ресторан в четыре дня, и только сделали заказ, как раздался телефонный звонок от Мурада Дадашова "Анар умер…Наш Анар". Я не мог понять - как? Был в шоке! Какой Анар? Как умер? Он попал в автокатастрофу? Как он может умереть? С ним всего два часа назад говорил! Не может быть!!! – так я кричал в телефон, находясь вне себя... Вот такая судьба, так оно и было, это были последние часы Анара, связанные со мною…Allah rəhmət eləsin"

Представленные ниже фото и видео были сняты накануне смерти Анара - 22 апреля...

(Автор: Вугар Иманов)