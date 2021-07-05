Кто из звезд мирового кино приедет в Азербайджан – интервью с директором Filming Azerbaijan

БАКУ /Trend Life/ - Для поддержки и поощрения кинопроизводства в Азербайджане министерством культуры создана кинокомиссия Filming Azerbaijan.

О задачах, функциях и деятельности кинокомиссии в беседе с корреспондентом Trend Life рассказал директор Filming Azerbaijan Илькин Мухаммедли.

- Илькин муаллим, расскажите, об основных функциях Filming Azerbaijan.

- Вначале хотелось бы в первую очередь рассказать о нашей миссии. Она заключается в привлечении иностранных продюсеров и студий к съемкам в Азербайджане. Как отметил министр культуры Анар Керимов, в Азербайджане есть все необходимые условия для этого, а именно: богатая и разнообразная природа, богатое культурное наследие, чрезвычайно развитая инфраструктура, новейшее оборудование. Сегодня в мире снимается огромное количество аудиовизуального контента, и многие страны и локации уже "утомили" и зрителей, и самих производителей. А ведь зритель всегда нуждается в новых локациях и новых картинках.

- Кинокомиссия была создана в январе 2021 года. Чего удалось достичь за полгода работы структуры, есть ли уже конкретные договоренности с международными кинокомпаниями?

- Результаты за эти полгода превзошли даже наши собственные ожидания. Если говорить исключительно о кинопроектах, то у нас уже подписаны договоры на съемки трех фильмов, один из которых является проектом Netflix. К сожалению, между нами подписан договор о неразглашении, но в августе вы сами все узнаете, когда в нашу столицу приедут звезды мирового кино.

- Скажите, опирается ли Filming Azerbaijan в своей деятельности на опыт подобных структур других стран?

- Неотъемлемая часть нашей работы - это поддержание партнерских и дружеских отношений с кинокомиссиями из других стран. К примеру, Filming in Turkey, которая является нашим стратегическим партнером. Они приехали на наше открытие и поделились своим бесценным опытом. Представитель турецкой делегации Эркин Йылмаз является куратором Filming in Turkey, с ними мы поддерживаем тесную связь. Мы будем стремиться выстраивать партнерские отношения с кинокомиссиями по всему миру.

- Существует Международная ассоциация кинокомиссий (AFCI). Входит ли Filming Azerbaijan в ее состав?

- Вступление в AFCI является нашим главным приоритетом. В данный момент мы ведем переговоры о вступлении, но это займет некоторое время. Одним из главных условий вступления в AFCI является сертификация сотрудников кинокомиссии. Сотрудники Filming Azerbaijan должны пройти курсы для сертификации, и после этого и наша страна станет членом мировой организации.

- В Азербайджане много прекрасных локаций для съемок – живописная природа, исторические памятники, современные архитектурные здания. А что вы скажете о кинооборудовании? Сможем ли мы предоставить (если понадобится) зарубежным кинокомпаниям современное оборудование для съемок?

- В декабре прошлого года министерство культуры Азербайджана закупило новейшее оборудование для киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Помимо этого, огромная техническая база имеется у Baku Media Center, который является одним из наших главных партнеров в стране. У нас также есть несколько достойных рентал-компаний, у которых имеется вся необходимая техника.

- Как вы считаете, что необходимо, чтобы превратить Азербайджан в одно из главных направлений мировых киносъемок? Можем ли мы рассчитывать, что через несколько лет, например, Том Круз прилетит в Азербайджан снимать очередной фильм из франшизы "Миссия невыполнима"?

- Это уже происходит. Как я уже говорил, у нас подписаны договоры о неразглашении, но в августе вы сами все увидите.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)