Азербайджанский Зорро и дочери-мушкетерши: Все началось с деревянного меча – интервью с Асафом Меликовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Знаменитый фильм с отважным храбрецом в маске, защитником слабых и обездоленных Зорро (Ален Делон), а затем приключения Д’Артаньяна (Михаил Боярский) и трех мушкетеров предопределили дальнейший выбор этого человека.

Противостояние Зорро и капитана Лава, захватывающие битвы мушкетеров с гвардейцами кардинала и другими врагами были одними из самых ярких страниц нашего детства, когда мы, вооружившись прутьями деревьев, разыгрывали эти сцены во дворе. Можно еще вспомнить отчаянных героев со шпагой, которых воплощали Жан Маре, Жерар Филипп, Робер Оссейн и другие. А знаменитая фраза "Один за всех и все за одного" стала девизом многих мальчишеских игр, да и взрослые произносят её в минуты вдохновения. Это девиз тех, кто связан общим делом, узами дружбы, единым понятием чести, достоинства, это клятва верности, готовность отдать жизнь за друга.

Этому девизу и принципам всю жизнь следовал Первый вице-президент Федерации фехтования инвалидов-колясочников Азербайджана, тренер международного класса Асаф Меликов. Девиз "Один за всех и все за одного" (All for one, one for all) украшает герб его клуба фехтования Fencing Club. Асаф Меликов – выпускник Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, Азербайджанского высшего военного училища, Азербайджанского инженерно-строительного института, Государственной академии физической культуры и спорта, ветеран первой Карабахской войны.

О любви к фехтованию, реализации социально значимого спортивного проекта "Кубок Победы" (Zəfər Kuboku) с участием гази Карабахской войны и многом другом Асаф Меликов рассказал в беседе с корреспондентом Trend Life.

"В конце 80-х я решил заниматься фехтованием на профессиональном уровне, однако это были тяжелые времена, все вокруг рушилось, было не до спорта. Но я все равно продолжал заниматься этим видом спорта, принимал участие в различных состязаниях. В 2008 году решил привлечь к занятиям фехтованием своих дочерей – Нубар, Мехин и Марьям, однако в стране не было специалистов, удовлетворяющих соответствующим требованиям, поэтому решил сам тренировать. Уже через несколько месяцев они стали завоёвывать высокие места на соревнованиях в республике. И здесь хотелось бы остановиться на интересном факте. Первые тренировки мы проводили в школе №207 Наримановского района. Даже стал пропагандировать фехтование и обучать этому виду спорта на школьных уроках физкультуры. Более того, еще с 80-х у меня осталась одна личная рапира, но нужно было еще одно оружие, чтобы проводить тренировки – ведь это боевое искусство противостояния с соперником. Что делать? Оружие очень дорого стоило, и надо было заказывать из-за рубежа. И тогда попросил одного мастера создать прототип рапиры из…дерева. Так стали проводить тренировки с настоящей рапирой и деревянным мечом (смеется).

Этот деревянный меч сейчас является уникальной реликвией в нашем зале, где создан своеобразный музей с дипломами, кубками, медалями, экипировкой, оружием и литературой. Кстати, я являюсь автором первого азербайджанского учебника по занятиям фехтованием, который выпустил во время работы в Макао. Над этой книгой я работал на протяжении десяти лет – с 2009-го по 2019 год. В нее вошли не только методики обучения и правила для спортсменов и паралимпийцев, но и психологические аспекты этого вида спорта. Впоследствии на личные средства я все же приобрел спортивный инвентарь в Москве и с 2009 года стал проводить соревнования в республике, основал клуб Fencing Club. Я воспитал более восьмидесяти спортсменов, среди которых мастера спорта, кандидаты в мастера и перворазрядники. Кстати, не только я и мои дочери – в сфере фехтования, но и моя супруга является психологом клуба и федерации".

В декабре 2012 году Асаф Меликов в рамках паралимпийского движения начал заниматься фехтованием с инвалидами-колясочниками. Таким образом, Асиф Меликов вписал свое имя в историю национального спорта как первый тренер фехтования с инвалидами-колясочниками.

"Первым спортсменом стал бывший военный Кямал Мамедов, ныне генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета, а также гази первой Карабахской войны Галиб Алиев. В 2013 году, всего через семь месяцев, Кямал победил на чемпионате мира опытного американского спортсмена со счетом 5:0. Причем, выступал не в своей категории – ему полагалось "В", но оргкомитет включил его в "А". К категории "А" относят атлетов с ампутацией нижних конечностей, а к "В" – с травмами грудного отдела позвоночника, т.е. у ампутантов позвоночник подвижный. Среди паралимпийцев хотелось бы отметить и Айтекин Гасанову, которая поднялась в мировом рейтинге на 22-е место".

С 1960 года фехтование включено в программу Паралимпийских игр. С этого времени среди паралимпийцев регулярно проводятся чемпионаты мира и Европы, а также Кубки мира. В соревнованиях по паралимпийскому фехтованию принимают участие атлеты с поврежденным спинным мозгом, ампутированными конечностями и другими травмами. Спортсмены фехтуют на электрооборудовании, сидя в закрепленных колясках, на дистанции вытянутой руки с оружием (рапирой, саблей, шпагой). Все остальные правила судейства не отличаются от обычного фехтования. Разыгрывается по 12 комплектов олимпийских наград среди мужчин и женщин.

В 2017 году была учреждена Федерации фехтования инвалидов-колясочников Азербайджана. С 2018 года Асаф Меликов в качестве главного тренера вместе с дочерью Мехин работал в Макао (Китай) – готовили сборную региона и паралимпийцев.

"В сентябре 2020 года мы приехали в отпуск в Баку, и в этот момент началась освободительная Отечественная война против армянских оккупантов. Как офицер запаса, майор, я сразу же обратился, чтобы меня взяли добровольцем на фронт –- у меня уже был боевой опыт первой Карабахской войны. Но мне отказали, ответив, что пока нет необходимости привлечения в ряды вооруженных сил. Тогда мы решили вести пропагандистскую деятельность и стали рассылать всем федерациям фехтования информацию об истинном положении дел, освободительной войне Азербайджана против армянских агрессоров, которые на протяжении около 30 лет держали под оккупацией 20 процентов территории нашей страны. Мы даже получили ответы, что федерации ряда стран готовы проводить турниры, названные именами наших героев. Для этого с нашей стороны были выделены соответствующие финансовые средства.

После окончания 44-дневной победоносной Отечественной войны мы стали посещать семьи шехидов и гази в Баку и регионах страны, чтобы оказывать поддержку. Наряду с этим с марта этого года стали проводить акции социально-психологической и юридической помощи совместно с Главным управлением молодежи и спорта Баку при поддержке исполнительных властей районов столицы и регионов страны. Провели встречи с сотнями гази Карабахской войны для привлечения их к паралимпийскому движению и занятиям фехтованием. Для детей шехидов и гази Отечественной войны были организованы посещения футбольного матча Азербайджан – Португалия. В июле этого года для около сорока зарубежных студентов из 31 страны, обучающихся в 16 вузах Азербайджана, организовали поездку на освобождённый Худаферинский мост в Джебраильском районе, где представили показательные выступления наших спортсменов. Этим мы хотели также показать, что азербайджанцы, независимо от того в инвалидной коляске они или нет, всегда будут с мечом в руках. Эта акция была реализована при содействии Главного управления молодежи и спорта Баку, Министерства образования и Министерства обороны Азербайджана".

На днях Федерация фехтования инвалидов-колясочников Азербайджана провела торжественное мероприятие, посвященное старту "Кубка Победа" (Zəfər Kuboku) с участием гази Карабахской войны, представителей государственных структур и спортивных организаций, чемпионов XVII Летних Параолимпийских игр в Токио. Проект реализуется при содействии Главного управления молодежи и спорта Баку и Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

"С середины сентября начались тренировки и подготовка к финалу Zəfər Kuboku, который пройдет в ноябре этого года с участием гази Карабахской войны и приурочен ко Дню Победы – 8 ноября. В целом наша главная цель – создать команду фехтовальщиков из гази Карабахской войны для подготовки к участию в Летних Паралимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году. В Токио наши паралимпийцы показали исторический результат, и в общекомандном зачете Азербайджан занял 10-е место среди 163 стран, что также является большой победой. 19 наград – 14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали – завоёваны не только в очень тяжелой борьбе с соперниками, но и преодолевая физические проблемы. Паралимпийцы являются примером для многих своей силой воли и верой в победу!"

Фехтование приводит к пониманию основных боевых принципов, учит правильно двигаться и дает множество совершенно необходимых в рукопашном бое навыков. К тому же, общие принципы в рукопашном бое и фехтовании совершенно одни и те же, только в одном случае руки свободны, а в другом – заняты. Человек, натренированный сражаться с оружием в руке, более серьезно относится к самообороне и контрударам. Фехтование – разносторонний вид спорта: занятия положительно влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Во время занятий фехтованием работает весь организм без исключения, человек постоянно в движении, работают и руки, и ноги, и пресс, и спина. Это настоящий адреналин, когда приходится нападать и защищаться, терпеть болевые удары в изматывающих поединках. Трудно найти такой же заряд драйва надолго! Фехтование – это и интеллектуальный спорт, нужно думать, иначе будешь истыкан с результатом в 15:0. К важнейшим качествам фехтовальщика относятся чувство времени и чувство дистанции. Правильный расчет скорости и точности действия, выполненного именно тогда, когда это было необходимо – залог успеха в любом поединке.

