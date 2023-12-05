Дисциплина, кураж и хулиганство - интервью с художниками Рафаилом и Дианой Алиевыми (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Металл и холст – две абсолютно разные плоскости, на которых художник Рафаил Алиев создает свой мир, свою вселенную. Более двадцати лет он посвятил работе с металлом – в его руках лист меди превращался в художественный шедевр, на котором расцветали мифологические герои, восточные сюжеты, национальные мотивы, выполненные мастером весьма искусно и виртуозно.

По прошествии многих лет в творческой судьбе Рафаила Алиева случился поворот, художник откладывает инструменты для художественной обработки металла в сторону, и берет в руки кисть и краски. Переход на новый этап был нелегким, но и здесь мастера ждал успех. Сегодня его живописные произведения успешно экспонируются не только в Азербайджане, но и за пределами страны, бережно хранятся в фондах музеев и галерей, частных коллекциях. Картины Рафаила Алиева завораживают, его творчество тесно связано с фигуративным искусством, которое под влиянием цветовой гаммы раскрывается новыми гранями.

Творчество мастера влюбляет в себя – так, летом этого года картина Рафаила Алиева "Девочка с гранатом" вдохновила участников мастер-класса по живописи в Будапеште (Венгрия). 14 авторов в ходе мастер-класса повторили композицию азербайджанского художника, привнеся свое видение. Будет не лишним добавить, что в свое время, много лет назад, Мастер сыграл немалую роль в становлении замечательной художницы, своей супруги, Дианы Алиевой, которая сегодня узнаваема индивидуальным стилем и почерком.

В беседе с Trend Life художники рассказали о своем творчестве, процессе создания картин, и том, как зарождаются идеи, которые на холсте рождают Космос.

- Мы с вами сейчас беседуем в Баку, но живете и работаете вы в поселке Бильгя. Решили переехать подальше от городской суеты?

Рафаил Алиев: - Хотелось жить за городом, ближе к природе, морю. Выбирал землю около двух лет, а когда увидел место, где сейчас стоит наш дом, мне показалось, что это именно то, что нам нужно, почувствовал, что это место словно близко к Богу. Как-то сразу сошлись все пазлы… Там спокойно, иногда хочется быть подальше от городской энергетики, она ведь не всегда позитивна, а там и экология другая... Хотелось уйти от городского шума, гула движения машин, дыма. Мы там все обустроили, посадили экзотические растения.

Диана Алиева: - Мы живем там уже 12 лет, и еще до этого бывали наездами. Нам было важно, чтобы дети росли на природе. Хотя поначалу я была категорически против. Супруг любит повторять, что я выходила замуж за городского парня, а в итоге живу с деревенским. Этот участок мы покупали вместе, я очаровалась тишиной, и сейчас уже ни на что его не променяю. И еще главный плюс для меня - я не чувствую разницы между городом и поселком. Супруг создал все городские условия, все обустроил.

- Рафаил муаллим, вы сослались на городскую энергетику. Ощущаете ее, она оказывает негативное воздействие?

Рафаил Алиев: - В городе энергетика разная, бывает и негативная. А мне не хочется ощущать ее. Я всегда был в гуще людей, а сейчас хочется быть в гуще творческой работы. Когда выбираюсь в Баку, мне кажется, что я выехал за границу. А ведь я вырос в Баку, сейчас же все так быстро меняется, вот смотришь, улица с другим названием, новое здание…

- Расскажите, что повлияло на выбор профессии? Как искусство появилась в ваших жизнях?

Рафаил Алиев: – Рисовал я с детства. Окончил школу с английском уклоном, в ИнЯз не поступил, надо было идти работать, и отец устроил меня к своему товарищу на завод, там мне подарили кусок листовой меди, взял гвоздь, молоток и начал "стучать". Позже друзья уговорили меня поступить в училище. Думал, не возьмут, ведь время приемных экзаменов на тот момент уже истекло. Но, директор, посмотрев мои работы, дал указ зачислить меня в группу, и где-то в середине сентября меня уже приняли. Учился по специальности художественная обработка металла. Отучившись два года, пошел в армию, а после воинской службы устроился в Художественный фонд. Там оказался в гуще творческой среды, среди художников. Создавал работы, началась творческая линия, а не только исполнительская, стал выставляться. Затем поступил в Азербайджанский педагогический институт (ныне - Азербайджанский государственный педагогический университет) на факультет художественной графики. В 1988 году вступил в Союз художников СССР и Азербайджана в секцию декоративно-прикладное искусство. Потом пришлось долго, аж 15 лет, работать на кораблях…

Работы Рафаила Алиева - декоративно-прикладное искусство

- На кораблях? А кем?

Рафаил Алиев: - Был период, когда BP закупала корабли у Касморнефтьфлота. Эти корабли были сделаны по стандартам морского регистра России. А BP это не устраивало, они делали их более комфортными для команды, переоборудовали корабли под стандарты Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS).

Моя работа была связана с переоборудованием кораблей, вот, например, коридор на корабле, 20 кают и один туалет, а я должен был переделать так, чтобы было 10 кают, но в каждой был свой туалет. Перед тем, как приступить к работе, проходил экзамен, меня проверяли на знание стандартов SOLAS.

Кстати, с Дианой мы познакомились на работе, мне в отдел нужна была помощница, которая хорошо знала компьютерную программу AutoCAD. А Диана к тому же еще и окончила Азербайджанский инженерно-строительный институт (ныне - Азербайджанский университет архитектуры и строительства).

- Диана ханум, а как творчество пришло в вашу жизнь?

Диана Алиева: - С юных лет увлекалась рисованием. Потом долго наблюдала за тем, как работает супруг.

Рафаил Алиев: - Уже сам процесс работы с красками - это магия. А когда в этой магии еще рождается результат, это другой уровень. Это манит, если у человека хоть чуть-чуть есть способности. Она с детства рисовала, но это был совершено другой подход. Я рассказывал ей об истории искусств, знакомил с творчеством разных художников. Диана все это "впитывала", и начала работать. Когда она только стала писать, я порой говорил, давай здесь подправим, и тут чуть-чуть... А сейчас понимаю, сказать ей, давай здесь что-то поменяем, это уже вмешаться в ее мир, выдернув этот кирпичик, можно все разрушить. Я это давно не делаю, ведь это абсолютно разные миры, это уже греховно. Сегодня работы Дианы востребованы, она участвует в выставках, вступила в Евразийский союз художников, недавно ей предложили вступить в Союз художников Азербайджана.

Работы Дианы Алиевой

- Диана ханум, а для вас важно мнение супруга?

Диана Алиева: - Важно было всегда, и тогда, и сейчас. Он просто по отношению ко мне жёсткий критик. Например, если он смотрит чьи-то работы, то всегда там найдет что-то хорошее, даже если работа ему не совсем нравится. Когда я встала на этот путь, со мной все было наоборот, он всегда мог найти то, что ему не понравится, и высказывал свое мнение жестко. Первое время обижалась, настроение падало. Потом сказала ему, если тебе не нравится, ты хотя бы меня встреть радостно, а потом потихоньку выскажи все, и я это приму.

Да, поначалу обижалась, но после поняла, он это делает мне на пользу, так я стала крепче, сильнее. Понимаю, если работа прошла критику супруга, ее не стыдно выставлять.

Рафаил Алиев: – Момент, когда все нравится - очень опасный, я через него прошел. Приучил ее смотреть на свою работу со стороны, глазами других людей, ведь у художника "замыливается" взгляд, и он уже не видит недостатки.

- Два творческих человека, да еще и одной профессии, трудно ужиться?

Диана Алиева: – Как творческий человек он строгий, как начальник, когда мы работали вместе, еще строже, а вот как муж - золотой. Он меня от многого отгородил, я живу как за каменной стеной.

- Скажите, а ваши сыновья переняли талант, они рисуют?

Рафаил Алиев: – Как-то супруга меня спросила, буду ли я учить их рисовать. Я ответил, что у меня своя методика. Она заинтересовалась, а я объясняю - просто покупаем карандаши, краски, бумагу, даем им, и все - не вмешиваемся. Потому что если ребенок рисует два солнца, педагог возражает - так не бывает, а ведь он хочет, чтобы было тепло… То есть нельзя вмешиваться в этом мир. Однажды, когда старшему сыну было три года, Диана дала ему бумагу и карандаши, а он начал рисовать, и при этом повреждал лист. Я не стал все равно мешать процессу - ведь это уже его плоскость, и влезать туда не стоит.

- Рафаил муаллим, вы много лет посвятили работе с металлом, как проходил ваш переход от прикладного направления к живописи?

Рафаил Алиев: - Метал, ковка, выколотка, чеканка, гравировка, кислотное травление… все это требовало очень хорошего зрения и мускулатуры (силы). А еще меня с первого взгляда поразили работы мексиканского художника Руфино Тамайо. Что тоже повлияло на мой творческий путь.

Живопись я изучал в училище, потом в институте. Для меня поначалу это был совершенно другой мир, я стал пробовать, на протяжении 10-12 лет шел, скажем так, тренинг. Таким образом осуществился переход в живопись, но мне сильно мешало мое прикладное прошлое – строгая дисциплина, а живопись – это некое хулиганство. И когда я понял, что я от этого не смогу избавиться, успокоился и просто начал писать. И тогда пришло признание в Европе, там все удивлялись моей технике.

Картина Рафаила Алиева "Девушка в голубом"

- Часто при общении с творческими деятелями мы слышим термин "работать, когда есть вдохновение"? Что для вас вдохновение, нужно ли его ждать?

Рафаил Алиев: - Идеи могут появиться как угодно, и вот уже ты ищешь, ловишь, разводишь краски и вдруг находишь… Вот этот момент, который можно назвать вдохновением. А я его называю куражом, как у канатоходца - нет куража, на канат не становись – упадешь. Есть работы, которые пока не дотягиваешь, я их откладываю, потом могу вернуться, или вообще забракую. Как все это рождается - неизвестно.

Диана Алиева: – У меня чуть по-другому. Я начинаю работать с цветом, ловлю его, и тогда понимаю, сначала ищу я, а потом уже картина меня ведет.

Но есть такие моменты, идей много и ты все не успеваешь. Наступает пауза. И вот не то, чтобы вдохновение приходит, а я ощущаю физическую потребность писать. Летом мы были в Турции, много ходили по различным музеям, знакомились с экспозициями, а я ощущала - чего-то мне не хватает, что-то я недополучаю. В один из последних дней мы посетили музей современного искусства. Там с детьми пробыли наверно часа три, и я поняла, чего мне не хватало, я только накапливала визуальный запас, а потом через два дня после возвращения в Баку сразу поехали на симпозиум, и вот там все, что накопилось, вылилось на холст.

Картина Дианы Алиевой

Рафаил Алиев: – Диана в Стамбуле все жадно впитывала. Конечно, это все дает результат, появляется визуальный запас, культура шлифуется, и потом, ты из мешка можешь достать только то, что там лежит. Это то, что ты накопил. Термины же - они не точные, не ювелирные, вот слово кураж для этого состояния больше подходит…

- Сколько длится ваш рабочий день?

Диана Алиева: - У него рабочий может длиться хоть 24 часа. У меня по–другому, ведь на мне домашнее хозяйство, быт.

Рафаил Алиев: - Бог дал нам силы ровно на одни сутки, надо отдыхать, мы не можем двое суток подряд работать. Я могу засыпать, думая о композиции, а на утро могу позабыть идею, поэтому встаю, иду и делаю. А у Дианы творческий рабочий день зависит от детей, от их занятий в школе, от домашних дел.

- Скажите, художнику необходимо академическое образование, или тут все решает талант?

Рафаил Алиев: - Получая академическое образование – ты осваиваешь ремесло. А переходя в творческий процесс, ты должен порой все эти правила забыть. Если создавать все всегда по правилам, то ты будешь не первый в очереди, а художник создает товар 20-ой необходимости, и быть вторым в очереди - это значит голодать.

- Знаю, что чуть больше месяца назад ваши работы были представлены на выставке в Будапеште.

Рафаил Алиев: - Был проведен международный конкурс с участием художников из разных стран мира. От Азербайджана приняли участие пять художников, в том числе и я с Дианой. Конкурс выиграли все, кто участвовал от Азербайджана.

По итогам конкурса наши с Дианой работы экспонировались в галерее Golden Duck в Будапеште. Диана удостоена сертификатов за две свои работы. А я - награды "Talent Award".

Картина Рафаила Алиева "История лошади"

- Я читала письмо, которое прислали вам организаторы конкурса: "Ваш талант привлек наше внимание и установил новый стандарт совершенства в области искусства. Ваша преданность делу и страсть к своему ремеслу проявляются в каждом аспекте вашей работы, вдохновляя всех нас. Ваш талант не только впечатлил судей, но также тронул сердца и умы всех, кто имел честь быть свидетелем. Мы уверены, что ваш талант и дальше будет вдохновлять и оказывать положительное влияние на мир вокруг нас".