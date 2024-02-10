Остров спасения Александра Шаровского, где можно придумывать жизнь…

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня день рождения отмечает главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, кавалер государственных орденов "Шохрат" и Шараф", глава Бакинской религиозной общины европейских евреев, народный артист Александр Шаровский, сообщает Trend Life.

"К своему возрасту я отношусь как к чему-то отстраненному. Насколько я понимаю мужской характер, мужчина всегда считает себя молодым. В душе он не ощущает свой возраст", – говорит Александр Шаровский, который родился 10 февраля 1948 года в Баку. В школе занимался в драматическом кружке. Кстати, серьёзно занимался футболом, входил в юношескую сборную Азербайджана, выступал за бакинское "Динамо" и "Локомотив", мечтал играть в "Нефтчи". Но уже в 18 лет после серьёзной травмы пришлось оставить любимый вид спорта. Как говорится, нет худа без добра. Кто знает, если бы сложилась удачная футбольная карьера, то возможно мы не увидели бы блестящие роли актера и потрясающие спектакли режиссера.

С 1967 года - актёр Азербайджанского государственного театра юного зрителя. В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна Александр Шаровский служит с 1974 года. С 1991 года работал в качестве режиссера-постановщика, главным режиссёром назначен в марте 1993 года. За 57 творческой жизни в театре и кино снискал любовь зрителей и как актер, и как режиссер.

"Это было предначертано мне судьбой. Я окончил институт иностранных языков и не собирался становиться артистом. Но в детстве в каждом из нас живет артист, во мне он остался до сих пор. Меня в театр привела любовь, где я остался навсегда. В театр я попал действительно случайно, просто пришел провести время в ТЮЗе, чтобы поразить девушку, которая впоследствии стала моей женой. Потом мы разошлись, семьи не стало, зато остался сын и театр. Конечно, мои родители и слышать не хотели о том, чтобы их сын работал в театре. Я из еврейской ортодоксальной семьи, это у нас не положено. Маму в театр привел мой старший брат, посадил в первый ряд. В тот вечер я играл в спектакле "Закат" сразу две роли - Беню Крика и его отца Менделя, когда он влюбился. Была сцена в трактире, и мне надо было петь. Леня Вайнштейн (азербайджанский композитор Леонид Вайнштейн - прим.ред.) написал для меня хорошую песню. Увидев маму в первом ряду, я встал на колени и спел для нее. Мама заплакала. А когда я допел, она встала и, обернувшись к залу, громко воскликнула: "Это мой сын!". А отец так ни разу и не зашел..."

Если в его личной жизни было много всяких трудностей, потерь, огорчений, то в творчестве все складывалось как нельзя удачно. Хотел стать артистом - стал им, хотел стать режиссером - стал, хотел стать главным режиссером - добился и этого.

"Я пошел в режиссеры, потому что меня не устраивали многие режиссеры, с которыми я работал. Я много играл и мне было любопытно ощутить на себе тягу делания живых картинок на сцене. Я этим и занялся. Но этот переход редко получается удачным. Как правило, артисты, которые начинают заниматься режиссурой, часто сталкиваются с провалом. Человек, который никогда не играл, а сразу стал режиссером, не может стать артистом, потому что он не ел этого хлеба. Чтобы стать актером, надо много лет есть этот "черный хлеб" - с первых шагов до главных ролей. Поэтому наоборот не бывает. В интервью меня часто спрашивают: " Счастлив ли я?" На что я отвечаю, что у меня есть любимая работа, любимый сын и шесть замечательных внуков, есть любимая жена, друзья, мои зрители, у меня есть – театр", - говорит Александр Яковлевич.

Кстати, его супруге, народной артистке Наталье Шаровской, которая служит с ним в одном театре, тяжелее всего приходится.

"Дома я вообще запрещаю ей говорить о театре. Просто ей хочется давать мне какие-то советы по работе, а мне не хочется их слушать - особенно от жены, потому что я все равно сделаю по-своему. На репетициях ей чаще достается больше, чем другим артистам, через нее я показываю другим, как должно быть. В любом случае она меня не огорчает, потому что очень талантливый человек. Конечно, порой она плачет и обижается, на что я ей отвечаю - ты моя жена, а значит, будешь терпеть", - говорит Александр Яковлевич.

Формула успеха Шаровского - ежедневная и тяжелая работа. Театр, творчество - это такое дело, что все время надо начинать с начала. Надо постоянно думать о новых творческих идеях, надо принимать новые решения, ставить новые спектакли.

"Театр – это то место, куда люди идут за добротой, за эмоцией. Вся жизнь артиста состоит из праздников, которые он должен создавать для публики. И если зрители с удовольствием смотрят и аплодируют, это означает, что артист умеет играть. На мой взгляд, актер по-настоящему рождается не в институте, а на сцене театра, во время профессиональной работы перед публикой. Дело в том, что созревание актера происходит не в мгновение ока, начинать обучать актерскому мастерству следует уже с 14-15 лет. В свое время у меня в театре была студия, где я обучал юношей и девушек актерскому мастерству. Мне нравится молодое поколение артистов, они с жадностью учатся, борются за свое место на сцене. Если говорить о среднем поколении нашего театра, то оно блестящее. А старшее поколение подают хороший пример молодежи, работают и одновременно обучают. У нас очень много талантливых режиссеров и актеров, но нельзя научить таланту. Это должно быть в человеке с рождения. К сожалению, таланты рождаются редко. По моему театру я чувствую, как вчерашние молодые люди, овладевая мастерством, начинают нам демонстрировать свое призвание. Это все идет через талант. Можно объяснить любому артисту поставленную задачу, но, если Бог до него не дотронулся, то это будет просто техническое исполнение", - говорит народный артист.

Бесспорно, были успешные роли и в фильмах, хотя Шаровский не любит процесс киносъемок и думает, что как киноактер не состоялся.

"Актер театра и актер кино - абсолютно разные профессии. В театре надо прожить роль от начала и до конца без перерыва. Когда кончается репетиционный процесс и актер попадает на сцену, то он и зритель остаются один на один. В кино же можно переснять, поправить, что-то отрезать и так далее. И технологически кино больше связано с неким укрупнением, за счет того что в кино можно сыграть движение ресниц, еле заметно движение губ на крупном плане. В театре этого нет, здесь достаточно большое расстояние, и ты должен уметь доводить информацию, эмоцию до зрителя, используя другие приемы. Киноактер и актер театра - разные профессии. А театр для меня - остров спасения, где можно придумывать жизнь, где можно придумывать себе ситуации, которые тебе хочется моделировать и переносить на сцену. Театр - мечта, воплощенная в жесте, голосе, душе артиста. И вся обстановка дает возможность обращаться к эмоциональной, душевной стороне человека. Когда ты чем-то огорчен, на тебя что-то давит, у тебя что-то не получается - ты приходишь в театр и можешь отключиться от этого, можешь перейти в иной мир, слиться с каким-либо образом, сочинить спектакль про некую идеальную жизнь", - отмечает Шаровский.

Театр - это живое существо, поэтому в его жизни бывают отливы и приливы, взлеты и падения. Но самое удивительное это то, что, появившись несколько тысяч лет назад, театр до сих пор интересен публике.

"Почему-то публике интересно сидеть в зале и смотреть на себе подобных на сцене. В этом есть какой-то великий секрет и когда были отливы, допустим телевидение, вытесняло театр, зритель, тем не менее, возвращался в театр. И я очень благодарен бакинскому зрителю, который всегда любил наш театр и внимательно к нему относился. Наш театр — это театр с богатейшими традициями, за более сто лет его существования — при разных режимах, даже под разными названиями — в нем работали великолепные режиссеры, актеры, художники, композиторы. Но самое главное — бакинский русский театр всегда был культурным центром города Баку", - говорит главный режиссер коллектива.

От имени АМИ Trend желаем Александру Шаровскому дальнейших творческих успехов!

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