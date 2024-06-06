"…это я то? Которая что ненавидит в этом мире, так вот таких жалких куриц!" – народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра прошла премьера спектакля "Любовная отповедь мужчине, сидящему в кресле" по мотивам одноименной пьесы Габриэля Гарсия Маркеса в постановке народного артиста Азербайджана Александра Шаровского. Показ был приурочен к юбилею народной артистки Азербайджана Натальи Шаровской, сообщает Trend Life.

Известно, что для театрального артиста отметить свой юбилей на сцене родного театра - самый большой подарок. От которого не меньшее удовольствие получают зрители. Среди тех, кто пришел разделить этот праздник с замечательной актрисой, вот уже больше трех десятков лет служащей в театре русской драмы, были те, с кем ее связывает дружба длиною в жизнь, а также те, кто любит и ценит ее как профессионала, и те, кто просто радуется каждой новинке в репертуаре.

Но самое интересное, это когда предоставляется возможность увидеть спектакль в ипостасях и репетиционных, и премьерных. Так сказать, увидеть обе стороны театральной жизни. Так и эта беседа, которая случилась в первый день "сценического рождения", позволила затронуть то, что, как правило, остается за кулисами…

- Маркес по своей наполненности несколько сложен…

- Если говорить откровенно, мы несколько адаптировали материал под себя. Володя Неверов помог нам в этом. Прежде всего, таковое просто было необходимо, чтобы материал стал моим. Но в принципе, единственная пьеса у великого Маркеса удивительная. Я думаю, у самого автора была подобная история. Монопьеса от женского лица, написанная мужчиной! Просто так подобное не случается. Обязательно должно быть, чтобы кто-то что-то прочувствовал. Наверняка там была некая история…

- Каково "надевать" на себя материал?

- Ой как интересно! Я вообще люблю репетиции! И это на полном серьезе! Вот сегодня был первый выход в сценическое пространство с "Любовной отповедью". Ведь спектакль начинается не с актеров. И даже не с автора. Он рождается в голове режиссера, который "видит" его мысленным взором, "пробует его вкус". Да, потом читки и остальные подготовительные нюансы, но до последнего Александр Яковлевич придумывает какие-то "ходы". Даже когда мы переходим на сцену, каждая репетиция - это "примерка" материала на артиста, на рисунок действия, на декорации, на музыку… Плоскость переходит в объем… Это захватывающий, интересный, творческий процесс. Спектакль, он понятно уже выносится как готовый продукт. Но репетиционный период, когда ищешь и находишь какие-то моменты, непосредственно удобно "обустраиваясь" в материале, ни с чем несравним…

- Но и во время спектакля артисты не лишены возможности что-то внести или изменить в воплощении своего персонажа.

- Поменять нет… Но бывает используешь другую интонацию или что-то "ляжет" по действию иначе. Но, например, себе выйти из рамок я не позволяю. И у других особо не приветствую.

- Есть вероятность, что актерское чутье будет принято режиссером?

- Если тот понимает, что изменение формата трактовки персонажа в предлагаемых сценических условиях уместно и, самое главное, совпадает с его видением. Потому что в основном актер должен следовать режиссерским указаниям. Даже сегодня в одном из эпизодов предложила другую интонационную окраску, на что тут же получила твердое неоспоримое "нет" от Александра Яковлевича. Здесь, думаю, уместно будет отметить, что в основном я прислушиваюсь к каждой его установке в ипостаси режиссера.

- То есть вы послушная актриса.

- Я?! Прежде всего, я по жизни человек очень послушный. У меня все по правилам, придерживаясь которых я живу. О чем уже с высоты своих лет могу говорить откровенно. Мне присущи систематизированность и добросовестность. Это заложено в моем характере. И Александра Яковлевича, безусловно, слушаю. Здесь играет роль не только продолжительная совместная работа. Он сам замечательный актер. Потому что одновременно способен "видеть" по обе стороны сцены. Даже если поначалу у меня есть актерские сомнения, но в итоге Шаровский оказывается прав.

- Трудно быть супругой главного режиссера?

- И да, и нет… но только в пространстве театра. Потому что он - мэтр. А еще мне попадает чаще и больше, чем другим… чего уж греха таить. Думаю, точным ответом будет - сложно… Случается, актеры, особенно моего поколения, даже заступаются за меня, когда видят его яркий срыв в мой адрес… Но, наверное, так и должно быть. В какой-то степени это верный подход - больше требований ко мне. Потому что через меня он, на мой взгляд, возможно, показывает молодежи какие-то правильные подходы и расставляет акценты. И потом он - Главный! Я вообще к нему в театре обращаюсь на "вы" и по имени-отчеству.

- Вот только женщина - существо эмоциональное, а потому может иметь место элемент обиды?..

- Что уж скрывать… Я очень эмоциональна! И обидно бывает, конечно… Случается испытываю некий дискомфорт в какой-то момент. Но это настолько кратко по времени: вроде вскинулась, но через выдох замолкаю. Работа есть работа… И еще есть непреложное правило - каждый должен заниматься своим делом. Актер - человек подневольный, кто бы и что бы ни говорил, и я себя так позиционирую с самого начала. Актер должен идти за режиссером. Ведь тот из зала видит всю концепцию спектакля. Я сейчас о хорошем, грамотном, понимающем режиссере, ежели что… О том, кто знает каждый последующий шаг. Кто знает свое дело.

- Нельзя ко всему прочему откладывать в сторону, что актерская профессия - партнерская.

- Я бы уточнила, что она зависимая… И партнерство - немаловажная составляющая в пространстве сцены. Здесь многое завязано на отдаче. Актерская работа состоит во взаимности, как говорят у нас "на театре" - петелька-крючочек. Исходишь из партнера. Когда он понимает тебя, и когда ты с ним на одной волне - это потрясающе! Потому что он может подхватить в любой момент, и ты можешь проделать аналогичное. И еще однозначно важны глаза. Ведь иногда можно увидеть напротив пустые глаза. Это общее замечание, потому что мне, к счастью, в такие смотреться не приходилось… У меня партнеры замечательные. С ними у меня полное профессиональное понимание. Уже "притерлись" хорошо. Что в принципе очень важно "на театре"! Партнерство - это такая (!) вещь... Без него вообще в театре нельзя! У профессионалов актерского мастерства это на уровне безусловного. И очень ценится, когда по окончании спектакля партнеры слышат в свой адрес благодарность за "прожитую" работу, успевая сделать то же в ответ. Правда, нельзя отрицать, что случаются отдельные индивидуумы, которые "несут" на сцене исключительно себя. И чего уж скрывать, я ненавижу вот это "весь свет на меня!"… Кстати, в "Любовной отповеди" моя героиня произносит: "…это я то? Которая что ненавидит в этом мире, так вот таких жалких куриц!". Хорошая фраза… Так вот кого я терпеть не могу - это Актер Актерычей, которые, появляясь рядом, буквально вопиют о своем персональном и единственном праве находится в лучах софитов…

- Сцена такое может принять?..

- Наше искусство - оно именно связано и завязано на тех, кто делит с тобой сценическое пространство. Опять-таки вернусь к "Отповеди". Вроде бы моноспектакль… Все равно есть партнерство. Большое спасибо Оле, прежде всего, потому что она играет мужскую роль. Хотя это классно! Актер должен уметь все сыграть: от дедушек-бабушек до флоры-фауны, вплоть до предметов… Замечательно что она пошла на подобное перевоплощение, услышав убедительные доводы Александра Яковлевича. Да, Олю зрители практически не видят, но как она смотрит на меня! Для меня это неоценимое партнерство! Тем более есть моменты, когда она держит меня по ходу действия и благодаря ей я уверено стою в достаточно неустойчивых позициях. Это дорогого стоит! Когда партнер, вот так тебя и себя чувствует!

- А вы как партнер?

- Могу сказать со слов других актеров, что я тоже хороший партнер. Я всегда на сцене готова и могу помочь. Или, допустим, случилась проблема с текстом, то подскажу аккуратно. Могу "закрыть" при необходимости кого-то. Поэтому и сама люблю делить сцену с такими же партнерами, что делает спектакль наиболее "просторным".

- При этом партнеры порой могут и разыграть, и "расколоть"…

- По-хорошему расколоть, так это нормально. Правда, сейчас это искусство уже практически утеряно. Наше старшее поколение артистов виртуозно владело им. Они так хохмили на сцене с абсолютно непроницаемыми лицами. Увы, сейчас так никто не умеет. Да и не делает. До сих пор помню, как на втором курсе института у меня состоялся дебют на сцене русского драматического театра. Я играла Наташу в "На дне" Горького с такими мастерами, как Анатолий Соломонович Фалькович, Рахиль Соломоновна Гинзбург, Вера Карловна Ширье. В этом спектакле был занят практически весь состав труппы. Кстати, в первый раз я тогда выходила с Александром Яковлевичем, который играл Ваську Пепла, всячески издевавшегося надо мной на сцене. В роли Луки выходил Сергей Ильич Якушев - наш гений, и у меня были с ним общие сцены. Так вот как эти мастера по-хорошему раскалывали друг друга! Это надо было видеть! Виртуозно! Не стану скрывать, я не могу этого делать. И сегодня уже на подобное никто не способен.

- Это школа?

- Высочайшая! Как они могли работать под суфлера… Я вспоминаю как Сергей Ильич это делал. Так это фантастика! Старожилы помнят нашу суфлерскую будку, и я на своем веку застала как в ней сидели и подсказывали. Но как выстраивалось нашими корифеями взаимодействие с этой точкой на сцене. Это ведь надо уметь! А ведь очень тяжело с подсказками работать. Так вот они могли! Но того времени уже нет. Хорошо это или плохо, не мне решать.

- Неизбежные изменения?

- Школа меняется. Ко всему, пришло уже другое поколение. Да сам мир меняется в глобальности. Александр Яковлевич, например, уверен в том, что учиться надо в театре. Тем самым мягко намекая, что специальное образование уже не столь первоочередно. Отчасти я с ним согласна, принимая во внимание опыт крепостных театров прошлых столетий, куда попадали в том числе и дети, после выраставшие в великолепных актеров. Но при этом я считаю, что образование должно быть, потому что в театр нельзя прийти просто с улицы. Это потом уже наступает самый естественный процесс принятия тебя театром и зрителем. Так вот кто умный, кто хочет по-настоящему войти в эту профессию, они будут стремиться познавать актерское мастерство. Ну а кто нет, кто ж их насильно будет заставлять?..

Специально для Trend Life Яна Науменко

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