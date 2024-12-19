Народный артист Азербайджана Александр Шаровский рассказал о премьере спектакля "Женитьба Белугина" – подведены итоги 2024 года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре 21 и 22 декабря состоится премьера спектакля "Женитьба Белугина". Спектакль "Женитьба Белугина" – это остроумная комедия, написанная А. Н. Островским в соавторстве с Н. Я. Соловьевым.

В преддверии премьеры главный режиссер театра и режиссер-постановщик спектакля, народный артист Азербайджана Александр Шаровский рассказал Trend Life во время репетиции о работе над произведением, оценил театральные события родного коллектива в нынешнем году.

Комедия в 2-х действиях "Женитьба Белугина" - совместный проект министерства культуры Азербайджана с министерством культуры России и АНО "Русские сезоны", направленный на популяризацию русской культуры за рубежом.

Сюжет пьесы вращается вокруг купеческого мезальянса, который становится ареной столкновения любви и расчёта. В центре внимания – неожиданный союз купца Белугина и обедневшей дворянки Елены Карминой.

"Это произведение не часто ставилось на театральных сценах, мне оно очень понравилось. При работе над произведением, которое было написано еще в 1877 году, для меня было главным не только донести до современного зрителя суть, но и ее актуальность. Каждый из героев вступает в эту историю со своими намерениями и меркантильностью, сталкиваясь с вопросами о доверии, искренности и истинных мотивах. Спектакль поднимает актуальные вопросы отношений между родителями и детьми, и что важнее – чистые чувства или прагматизм, истинные желания или деньги? Сможет ли любовь преодолеть корысть и холодный расчет, чтобы обрести настоящее счастье? В наше время большой дефицит чистых чувств, дружбы", – сказал Александр Шаровский.

Спектакль ставился совместно с ведущим актером театра, народным артистом Фуадом Османовым, который также выступил в качестве балетмейстера.

"Я не люблю "статичные" спектакли, меня больше привлекают динамичность происходящих событий, энергичная игра актеров. Поэтому этот спектакль поставлен в том контексте, что я люблю, в нем много движения, музыки и водоворот интересных событий. Более того, в этом спектакле создан сплав наших именитых артистов и молодежи, и творческий ансамбль, на мой взгляд, удался. С нетерпением ждем премьеры и реакции взыскательной бакинской публики, потому что в этот спектакль вложены огромный труд, душа и сердце", - отметил народный артист.

Художник-постановщик - заслуженный работник культуры Александр Федоров, инсценировка и музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, хореограф-постановщик - народный артист Фуад Османов, видеоряд - Джавид Имамвердиев, ассистент режиссера - Ланита Афонина, редактор - Милена Назарова.

В спектакле играют народные артисты Фуад Османов и Наталья Шаровская, заслуженная артистка Мелек Абасзаде, актеры Руфат Алиев, Сабина Асим, Тамерлан Абдуллаев, Рашад Алияров, Диляра Назарова, Рустам Керимов, Надир Абдурагимбеков, Джохар Абдуллаев.

"Женитьба Белугина" станет последней премьерой в этом году. Александр Шаровский, назвав удачным 2024 год, отметил, что в следующем году состоится премьера "Гамлета" по Шекспиру, и ряд других новых интересных спектаклей.

Среди премьер 2024 года спектакли - "Войцек" по пьесе немецкого поэта и драматурга Георга Бюхнера (режиссер-постановщик - народный артист Александр Шаровский), "Три красавицы" по пьесе российского писателя Валентина Красногорова (режиссер-постановщик - народный артист Александр Шаровский), "Любовная отповедь мужчине, сидящему в кресле" по пьесе Габриэля Гарсиа Маркеса (режиссер-постановщик - народный артист Александр Шаровский), "ROCK-N-ROLL на закате" по пьесе израильского писателя Михаила Хейфеца (режиссер-постановщик - народный артист Фуад Османов), "Восемь любящих женщин" по пьесе французского писателя Робера Тома (режиссер-постановщик - Рауля Турккан), "Бременские музыканты" по мотивам сказки братьев Гримм (режиссер-постановщик - Рауля Турккан), "Чеховское ружье" (автор произведения и режиссер-постановщик Ильгар Сафат), "Ночь в спальне Екатерины" по пьесе российского писателя Владимира Овсянникова (режиссер-постановщик – Эмин Мирабдуллаев).

В рамках Дней культуры России в Азербайджане состоялся показ спектакля Московского Губернского театра "Семейная картина", поставленного режиссером Ольгой Матвеевой и приуроченного к 200-летию Александра Островского. Также прошли мастер-классы российских деятелей искусств по вокалу и актерскому мастерству.

В рамках гастрольного турне по регионам Азербайджана, организованного министерством культуры Азербайджана, в Шеки, Лянкяране, Балакене, Губе, Гусаре и Габале с большим успехом были представлены детские спектакли, комедии и драмы.

Отмечены юбилеи – 65-летие директора театра, заслуженного работника культуры Адалета Гаджиева, 55-летие заместителя директора театра, заслуженного работника культуры Ильхама Мамедова, 80-летие народной артистки Людмилы Духовной, 65-летие народных артистов Натальи Шаровской и Сафы Мирзагасанова, 60-летие народного артиста Фуада Османова и заслуженного работника культуры Владимира Неверова.

Расширены зарубежные связи, совершены успешные гастроли при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Триумфом ознаменовались большие гастроли театра в России, где хотя и коллектив неоднократно гастролировал, но впервые за свою 104-летию историю выступил на сценических площадках Сибири - в Новокузнецком драматическом театре и Театре драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского. Выступления прошли согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры России и программы "Большие гастроли", реализованного "Росконцертом". Было представлено два спектакля в постановке главного режиссера театра, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского - по мотивам пьесы азербайджанского классика Мирзы Фатали Ахундзаде "Мусье Жордан, ученый-ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" и по произведению русского классика Антона Чехова "Вишневый сад".

Коллектив также посетил филиал Российского государственного института сценических искусств в городе Кемерово – Сибирскую Высшую школу музыкального и театрального искусства.

Коллектив с большим успехом выступил на ХХVI Международном фестивале русских театров "Встречи в России" в Санкт-Петербурге, который был посвящен 225-летию Александра Пушкина, представив "Капитанскую дочку" в постановке петербургского режиссера Игоря Коняева. Спектакль также с успехом был представлен на XXIV Международном театральном фестивале "Мелиховская весна" и в рамках III Международного фестиваля-форума "Театральная дельта" в Астрахани, где в мероприятии принял участие директор театра, заслуженный работник культуры Азербайджана Адалет Гаджиев.

Заместитель директора театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов принял участие в I международной сессии Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров "ВФТМ-Кыргызстан - 2024" в Бишкеке.

Заместитель директора театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов и режиссер театра Турал Вагифоглу приняли участие в 14-м Международном Шекспировском фестивале в Крайова (Румыния).

Члены коллектива были удостоены различных наград.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров наградил заместителя директора театра, заслуженного работника культуры Азербайджана Ильхама Мамедова нагрудным знаком "За взаимодействие". Медаль вручил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

Кавалер государственного ордена "Шохрат", народная артистка Людмила Духовная была награждена Почетным дипломом министерства культуры Азербайджана за заслуги в развитии театрального искусства в нашей стране и в связи с 80-летием.

Заслуженная артистка Азербайджана Мария Дубовицкая вошла в число лауреатов международной молодежной премии "Содружество дебютов" Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Актер Ярослав Трифонов стал победителем конкурса художественного чтения "Наша Победа – наша честь", организованного министерством культуры Азербайджана и Союзом театральных деятелей Азербайджана в честь 4-й годовщины Славной Победы в 44-дневной Отечественной войне.

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