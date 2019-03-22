Служебный роман азербайджанских актеров завершился свадьбой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Они познакомились во время работы на Xazar TV, снимались в сериалах и, наконец, служебный роман завершился свадьбой.

"Роман с коллегой": из статей на эту тему в карьерных и психологических изданиях можно составить подшивку на несколько томов. Стоит ли их заводить, почему, чего от них больше - пользы или вреда, и так далее, и так далее. Это даже стало реальным трендом нашего времени, и социологи склонны объяснять это тем, что сейчас действительно катастрофические не хватает мест, где можно было бы встретить достойного спутника жизни, равного вам как по уровню дохода, так и по социальному статусу. Но как бы то ни было, романы на работе стали основой прекрасных крепких семей. Кстати, по данным исследования CareerBuilder, почти 40% респондентов хотя бы раз были вовлечены в романтические отношения на работе, а треть из них закончились свадьбой.

Так произошло и с 27-летним Туралом Алекперовым и 23-летней Айдан Гасанзаде, сообщает Trend Life. В марте прошлого года они обвенчались, а в этом году решили сыграть свадьбу.

Турал является выпускником Государственного университета культуры и искусств, работал в Бакинском детском театре, принимал участие в реализации различных проектов, среди которых MIss & Mister Caucasus, Miss Unique Azerbaijan, Miss Caspian и т.д., снимался в сериалах “Ata ocağı” və “Cehizsiz gəlinlər”. Айдан является выпускницей Азербайджанского университета архитектуры и строительства, снималась в сериале “İmtahan”.

(Автор: Вугар Иманов)

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