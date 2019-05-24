Волшебное шоу Open Kids в Баку (ФОТО)

24 мая 2019 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Open Kids - это яркие звезды, которые загорелись среди талантливых тинейджеров Украины, которые светят и зажигают все новые огни среди своих друзей, поклонников и слушателей.

В Баку на сцене Elektra Events Hall во второй раз выступила самая яркая украинская тинейджерская поп-группа Open Kids с концертной программой "Волшебное шоу", сообщает Trend Life.

Open Kids - это больше, чем культовая детская поп-группа. Это пятеро профессиональных исполнительниц, которые представляют собой новое явление европейской музыкальной индустрии и вдохновляют своим примером десятки тысяч детей по всему миру, призывают их верить в мечты, воплощать их в реальность и изменять этот мир к лучшему.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)

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