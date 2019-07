Бриллиант Дадашова у бассейна с Best model of the World (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова предстваила в социальных сетях новый клип "Tet-a-tet" на слова Гасана Бабаева и музыку Фарида Керимли, сообщает Trend Life.

Клип снят Caspian Media Holding. В новой работе Бриллиант Дадашова предстала в новом имидже и разных образах. Визажисты – Руха и Эльнур Гасанов. В съемках приняли участие танцевальная группа Nero и Рустам Джабраилов - победитель Best Model of the World 2007, который с 2012 по 2015 год жил и работал в Нью-Йорке, был лицом известных брендов, принимал участие в показе самых престижных модных коллекций и рекламных компаниях в США и Европе.

Бриллиант Дадашова отметила, что давно в ее клипах не было партнеров, и она покорена актерским мастерством Рустама Джабраилова. Модель высоко оценил работу с исполнительницей: "Прекрасный человек, ее голос, ее искусство, ее саму очень уважаю! Бриллиант ханум, было приятно работать с вами".

