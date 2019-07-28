В Баку всё создано по фен-шуй – Глюкоза (ФОТО)

28 июля 2019 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная российская певица, актриса и телеведущая Глюкоза (Глюк’oZa, настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова) поделилась с Trend Life впечатлениями о Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2019".

«Я выступила с песней «Фэн-шуй», а по философии – это когда всё и всегда нужно держать в гармонии, именно из-за этого больше всего внимания следует уделять равновесию Инь и Янь. Надо стремиться к тому, чтобы сбалансировать все потоки энергии, усилив положительные и ослабив негативные течения. Это напрямик касается нашей жизни, обустройства жилья, здоровья и взаимоотношений друг с другом. Так вот, в Баку всё создано по фен-шуй – полная гармония, вес прекрасно! Грандиозный масштаб фестиваля, большое количество артистов, оригинальные сценические декорации, жаркая поддержка зрителей – все это большой праздник, который производит самые неизгладимые впечатления. Это круто! Спасибо всем зрителям за эту любовь!», - сказала Trend Life Глюкоза.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х, и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ». Третий стал днем хитов «нулевых», а завершится фестиваль поколением Z – прозвучат все хиты стримов и топы чартов, пройдет сольный концерт Тимати. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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