Успех фестиваля "ЖАРА" связан с азербайджанским гостеприимством – Григорий Лепс (ФОТО)

29 июля 2019 23:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Один из организаторов Международного фестиваля "ЖАРА 2019", заслуженный артист России Григорий Лепс прокомментировал Trend Life итоги проекта.

«Успех фестиваля "ЖАРА 2019" связанс азербайджанским гостеприимством, а город Баку является для меня эталоном красоты и прекрасного отношения к артистам, что очень важно для творческих людей. Отличная организация, сервис, блестящие сценические номера, великолепная кухня, потрясающие зрители и многое другое переопределяют дальнейшее развитие фестиваля и его более широкий международный масштаб», - сказал Григорий Лепс.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z – в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов)

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