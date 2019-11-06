Четыре времени года в одном дне - Севда Алекперзаде в Грузии (ВИДЕО)

6 ноября 2019 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, известная певица Севда Алекперзаде презентовала в социальных сетях новый видеоклип на композицию "İstəmirəm" ("Не хочу"), сообщает Trend Life. Песня "İstəmirəm" обещает стать хитом и полюбиться публике своим зажигательным ритмом и непревзойденным вокалом любимой всеми певицы. Автором музыки песни является Исмаил Асадов, автор слов - Орхан Гарабасма.

Клип снял давний друг Севда Алекперзаде - грузинский режиссер Заза Орашвили, съемки стильного видеоролика проходили в столице Грузии - Тбилиси.

"Мне было интересно попробовать себя в новом для меня стиле, так как я очень люблю экспериментировать. На мой взгляд, получился очень интересный трек", - рассказывает певица о новой песне в своем репертуаре.

Отметим, что это не первая работа Алекперзаде и Орашвили, в этом сотрудничестве много лет назад был снят клип "Mən səni gözlədim".

"Тогда наша совместная работа всем понравилась - хочу отметить, что это была первая работа грузинского режиссера с азербайджанской певицей. И спустя столько лет, мы снова с Зазой сняли очень интересный клип. Работать с ним - одно удовольствие, потому что он делает все очень искренне и с большой отдачей", - добавляет заслуженная артистка.

Как рассказала певица, во время съемок творческая группа столкнулась с некоторыми трудностями.

"Съемки проходили в невероятных погодных условиях – неожиданно небо стягивалось черными тучами, лил сильный дождь, а потом вдруг все рассеивалось и наступало лето. В один съемочный день мы проживали 4 времени года. Но, несмотря на погоду и на то, что все промокли под дождем, никто не заболел, потому что все были так вовлечены в работу, которая не останавливалась из-за сюрпризов погоды, и, в результате, получился очень интересный клип. Благодарна всей команде, которая работала над этим проектом, конечно же, моему другу – Эльрузу Фатиеву, без которого всего этого не случилось бы", – отмечает она.

(Автор: Джани Бабаева )

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