Очень красиво! Лунный пейзаж в Гобустане с грязевыми вулканами и белым пианино (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская пианистка и композитор Ульвия Бабирли в рамках проекта по пропаганде классической и современной музыки представила клип Aylı Sonata ("Лунная соната") по одноименному произведению Бетховена, сообщает Trend Life.

Съемки прошли на территории грязевых вулканов, которые находятся в Гобустане. Всего в мире насчитывается около 800 грязевых вулканов, и 350 их них находятся в Азербайджане. Причем некоторые из этих вулканов довольно крупные и опасные - извержения сопровождаются взрывами газоконденсата, а иногда значительными воспламенениями (до одного километра в высоту), ведь расположены они, как правило, прямо над нефтегазовыми месторождениями. Кстати, геологи НАСА, изучившие природу Марса, сделали вывод, что грязевые вулканы Азербайджана схожи по своему строению с возвышенностями "Красной планеты". В 2004 году крупнейший грязевой вулкан в мире Торагай вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

Автор представила эту территорию как лунную поверхность. В клипе она играет на белом пианино, олицетворяя Луну, а ее исполнение сопровождает ударник Эльвин Баширов, отражая ритмы дыхания вулканов. Гармония музыки и пейзажа получилась очень красивой!

Над клипом также работали: оператор – Намиг Ходжа, монтаж и цветокоррекция – Дмитрий Пономарев, аранжировка – Бабир Бабирли, dress – Гюльнара Халилова, hair/makeup – Сабина Иманова, фото – Джалал Вагифзаде.

Напомним, что в рамках проекта ранее был снят клип на композицию британского композитора Карла Дженкинса Palladio для струнного оркестра https://www.trend.az/life/culture/3407792.html

Гобустанский государственный исто­ри­ко-ху­дожественный заповедник - археологический заповедник в Азербайджане, на территории Гарадагского и Абшеронского районов, представляющий собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включен в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов)