Шедевры и новые образы. Ульвия Бабирли начала реализацию проекта, посвященного классической музыке (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская пианистка и композитор Ульвия Бабирли начала реализацию проекта, посвященного классической музыке, сообщает Trend Life.

Основной отличительной особенностью классической музыки является сочетание разнообразия художественных приемов с глубиной передаваемых переживаний.

"Классическая музыка – это выбор избранных, настоящих ценителей искусства, в том числе музыки. Очарование звучания музыки и инструментов завораживает слух, одухотворяет, расширяет духовный мир. Она способна менять сознание человека, стимулирует развитие интеллекта, повышает общий культурный уровень, несет в себе яркие душевные эмоции. И именно в этом ее красота и привлекательность. Главное отличие классической музыки от эстрадной в том, что она живая, вдумчивая. Такие произведения были созданы талантливыми, гениальными композиторами. Они вкладывали в музыку душу, собственные чувства, переживания и тем самым отдавали этому жанру частичку собственной положительной энергии. Классическая музыка даже способствует оздоровлению организма, что уже давно научно доказано. В рамках проекта мы будем ежемесячно представлять мировые шедевры и сами представать в новых образах. Надеюсь, зрители по достоинству оценят этот проект", - отметила Ульвия Бабирли.

Первый клип снят на композицию британского композитора Карла Дженкинса "Palladio"для струнного оркестра, созданную в 1995 году. В записи принял участие молодой скрипач, лауреат международных конкурсов Рауф Абиев. Аранжировка – Бабир Бабирли. Режиссер – Вюсал Гамдуллаев, оператор – Намиг Годжа, продюсер – Анастасия Карякина, монтаж и цветокоррекция – Дмитрий Пономарев, dress – Гюльнара Халилова, style - Сабина Иманова. Клип снят в Международном центре мугама.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)