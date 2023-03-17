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Азербайджанский дуэт TuralTuranX выступит на Eurovision in Concert в Амстердаме

Звёздный мир Материалы 17 марта 2023 13:09 (UTC +04:00)
Азербайджанский дуэт TuralTuranX выступит на Eurovision in Concert в Амстердаме

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) выступят в программе Eurovision in Concert в Амстердаме (Нидерланды), сообщает Trend Life.

Концерт состоится 15 апреля, своими выступлениями публику порадуют участники "Евровидения-2023" из разных стран.

На концерте дуэт TuralTuranX исполнит свою конкурсную песню "Tell me more".

Напомним, что на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" дуэт выступит во второй части первого полуфинала. "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.

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