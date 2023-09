Чем завершился для Азера Насибова "поединок" проекта "Голос. Уже не дети" на российском телеканале? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Певец Азер Насибов успешно пройдя "слепое прослушивание" на шоу "Голос. Дети-3" на Первом канале (Россия) принял участие в следующем этапе проекта – "вокальном поединке", сообщает Trend Life.

Напомним, что в ходе "слепого прослушивания" Азер Насибов исполнил песню "Beggin’", на голос исполнителя повернулась Полина Гагарина, в чьей команде он и продолжил участие в проекте.

На этапе "вольные поединки", наставники разделили команды на пары, в каждой из которых лишь один вокалист проходит дальше.

В "вокальном поединке" Азер Насибов исполнил песню Бейонсе "Halo". По решению наставницы - Полины Гагариной он не прошел в следующий этап, завершив свое участие в шоу.

"Путешествие в детство закончилось, впереди настоящее и только будущее. Огромное спасибо всем тем, кто прошел со мной путь с 2016 года и снова окунулся в эти воспоминания. Все случилось так, как должно было случиться, и примечательно то, что мой уход очень похож на тот, что был и в детском "Голосе". Люблю всех", - написал Азер Насибов на своей странице в Instagram.

Напомним, в 2016 году Насибов принял участие в вокальном шоу "Голос. Дети". Тогда в ходе "слепого прослушивания" он исполнил песню "Maybe I, maybe you". Юный артист произвел фурор - на голос Азера повернулись все члены жюри. В качестве наставника Азер Насибов выбрал Пелагею. Азер Насибов является финалистом вокального шоу "Голос. Дети-3".

"Голос. Уже не дети" - это формат "Всех звезд" (All Stars), участие в котором принимают те, кому уже посчастливилось подниматься на знаменитую сцену в любом из десяти прошедших сезонов детского "Голоса". Наставники команд шоу "Голос. Уже не дети" - Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид.