Мурад Ариф попал в психоневрологический диспансер – главврач Джокер (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный исполнитель, композитор, телеведущий и шоумен Мурад Ариф представил клип "Bilərsən" (Если бы ты знала) на одноименный хит легендарной азербайджанской группы конца 80-х – начала 90-х "Кярван", сообщает Trend Life. Автор слов – Чингиз Алиоглу, композитор – Микаил Векилов.

Клип снят в оригинальном сюжете, когда главный герой попадает в психоневрологический диспансер, а его вторым Я оказывается Джокер по типу американского психологического триллера режиссёра Тодда Филлипса, где отвергнутый обществом неудавшийся стендап-комик, уволенный клоун-аниматор и психически нездоровый человек становится нигилистическим преступником. В клипе Мурада Арифа Джокер своеобразно отражает нереализованные мечты героя.

Аранжировка – Эмин Керим, режиссер и оператор – DeLee, гитара – Хафиз Бахыш, mix & mastering – Рамин Велибеков и Эмин Керим, бэк-вокал – Айтен Заманлы, цвет и монтаж – Равиль Аскеров, художник – Гафар Хейдарли, Joker - Neo Mahmud.

В 2022 году Мурад Ариф уже обращался к творчеству группы "Кярван", представив черно-белый клип на песню "Qara gözlər" (Черные глаза).

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