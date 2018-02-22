В Азербайджане реализован проект по правовой помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Американском центре в Баку состоялось мероприятие, посвященное обсуждению итогов проекта "İnsan haqqları üçün hüquqi yardım və təhsil" ("Правовая помощь и образование в области прав человека"), сообщает Trend Life.

Проект реализован при поддержке посольства США в Азербайджане Общественным объединением реабилитации инвалидов "GÜLSAM".

В обсуждении итогов проекта приняли участие представители посольства США в Азербайджане, руководители и представили "GÜLSAM", общественные деятели, представители отечественных СМИ.

Задача проекта – оказание бесплатной правовой и законодательной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный реализации проекта, проведенным в его рамках мероприятиям.

Председатель "GÜLSAM" Гюльнара Салимова в своем выступлении отметила, что руководимая ею организация действует с 2005 года, с 2012 года началось тесное сотрудничество с посольством США в нашей стране.

"Проект, который мы сегодня обсуждаем, была реализован в течение шести месяцев. Проект охватил не только Баку, но также и регионы – Агсу, Джалилабад, Сальян. В рамках проекта была оказана персональная юридическая помощь, а также проведены курсы по правовому обучению", - подчеркнула Салимова.

Председатель Общественного объединения отметила, что мероприятия в рамках проекта в Агсу, Джалилабаде, Сальяне были проведены по два раза, в Баку – четыре.

В общей сложности в проекте приняли участие более 200 человек, также в социальной сети проходили прямые трансляции каждого мероприятия. Запись каждого из них просмотрели более 300 пользователей.

Гюльнара Салимова выразила признательность посольству США в Азербайджане за оказанное содействие в реализации столь важного и значимого проекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"Надеюсь, что проект получит свое продолжение, так как он вызвал большой интерес. Несмотря на то, что он уже завершен, к нам до сих пор продолжают поступать звонки, связанные с юридическими консультациями", - подчеркнула Салимова.

Юрист Самед Векилов рассказал о тех вопросах, с которым к ним обращались люди с ограниченными возможностями. Большинство из них касалось прохождения лиц с ограниченными возможностями здоровья медицинской экспертизы, получения социальной помощи, подачи электронных заявлений в различные учреждения, а также вопросов образования и других.

Было отмечено, что в рамках проекта большинство вопросов оценивалось прямо на месте, 90 процентов из них получили положительное решение.

Присутствующие на мероприятии отметили важное значение правового просвещения людей с ограниченными возможностями здоровья,

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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