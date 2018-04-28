В Голливуде открывается Международный центр культуры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Голливуде (район Лос-Анджелеса, штат Калифорния) 6 мая состоится открытие Международного центра культуры Азербайджана, сообщила Trend Life руководитель центра Севиндж Сафарова.

На открытии будет представлена программа “Azərbaycan gecəsi”, посвященная национальной культуре и кухне Азербайджана. Также состоится презентация книги Севиндж Сафаровой "Грех", которая издана на английском языке под названием "Sin".

"На церемонию открытия приглашены телеканалы, общественные деятели штата, бизнесмены, деятели культуры и науки. Главная цель центра – пропаганда нашей замечательной страны, ее успехов на международной арене, древней истории, культуры, традиций, национальной кухни и туристического потенциала, донесение американской общественности об азербайджанской земле Карабахе. Нами запланировано проведение вечеров Азербайджана с участием известных представителей страны", - отметила Севиндж Сафарова.

Помощь в реализации проекта оказали руководитель американского холдинга CK Global trening Кирс Кенгерли (из старинного азербайджанского рода Кенгерли - уроженцев Карабаха, Нахчывана и Иревана) и бизнес-леди Шами Мафи.

Аннотацию к роману "Sin" написали всемирно известные личности - президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев и турецкий сценарист и режиссер Унал Кюпели. Перевод на английский язык осуществлен Лейлой Джафаровой. Напомним, что презентация книги на азербайджанском языке прошла в Баку в феврале 2016 года с участием общественных деятелей, представителей культуры и искусства, дипломатических миссий Норвегии, Великобритании и Нидерландов, гостей из Турции и Ирана.

Севиндж Сафарова с 2014 года живет в США. Является выпускницей факультета сценаристов, режиссеров и продюсеров Нью-Йоркской академии киноискусства (New York Film Academy). Автор трилогии "Если бы не было тебя", романов "Грех", "Квартира № 7", "Плач", "Портер", "Тень", "Без надежды" "Молитва матери" и т.д. В 2010 году создала продюсерский центр Enes.F production и молодежную инструментальную группу "Хазар". В 2011 - руководитель проекта и автор сценария фильма "Ruhun səsi" ("Голос духа"). В том же году создала детский эстрадно- театральный ансамбль "Şərq Ulduzu" (Восточная звезда) и его танцевально-вокальные филиалы в некоторых районах Баку. В 2012 году организовала республиканский телеконкурс детского музыкального творчества "Şərq Ulduzları". Является продюсером и автором сценария художественных фильмов "Neydi o günler" ("Ушедшие дни", 12-ть серий, 2013), "Qatil ilə görüş" ("Встреча с убийцей", 2014). Режиссер и автор сценария фильма "Burulğan" ("Водоворот", 2016). Реализовала ряд проектов в области культуры и искусства, провела социальные и благотворительные акции.

(Автор: Вугар Иманов)

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