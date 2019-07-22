АМИ Trend отмечен Почетной грамотой Россотрудничества (ФОТО)

22 июля 2019 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась встреча с журналистами, посвященная 144-летию Национальной прессы Азербайджана, сообщает Trend Life.

Во встрече приняли участие представители азербайджанских и российских информационных агентств и порталов, печатных изданий, телеканалов.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов вручил ряду изданий и группе азербайджанских журналистов Почетные грамоты. АМИ Trend был отмечен Почетной грамотой «За большую работу по освещению азербайджано-российских гуманитарных связей». Корреспонденты АМИ Trend Вугар Иманов и Джани Бабаева - Почетной грамотой «За активную работу по освещению деятельности Представительства Россотрудничества в Азербайджане и Российского информационно-культурного центра в Баку».

День национальной прессы Азербайджана - профессиональный праздник всех работников прессы, который отмечается в стране ежегодно, 22 июля. Этот праздник приурочен ко дню выхода – 22 июля 1875 года в Баку первого номера газеты "Экинчи" (Пахарь), издававшейся на азербайджанском языке. Учредителем был Гасан бек Зардаби. Печать газеты "Экинчи" вызвала большой интерес во всём Кавказе, сыграла важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, в укреплении национального единства.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
АМИ Trend принимает участие в 6-м Всемирном конгрессе информационных агентств (ФОТО)
Общество 13 июня 10:57
В АМИ Trend пройдет видеомост «Транспортный коридор «Север-Юг»: перспективы региональной интеграции»
Общество 12 июня 11:34
АМИ Trend и газета Azernews представлены на 71-м World News Media Congress и World Editors Forum в Шотландии (ФОТО)
Общество 1 июня 12:25
Сотрудники АМИ Trend награждены за активное освещение 100-летнего юбилея органов безопасности Азербайджана (ФОТО)
Общество 15 апреля 22:49
АМИ Trend представляет Азербайджан на международном форуме в ОАЭ (ФОТО)
Арабские страны 20 марта 12:32
Эльхан Алескеров: Россия и Азербайджан заинтересованы, чтобы решения международных организаций реализовывались
Политика 30 января 18:43
Лента новостей
Предварительные результаты нового проекта в Баку внушают оптимизм (ФOTO)
Общество 19:10
Две азербайджанские женщины-борцы завоевали серебряные медали на EYOF Baku 2019
Общество 18:58
Президент Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу
Политика 18:52
В Азербайджане продолжается приватизация госимущества
Экономика 18:44
Чистая прибыль Bank of Baku выросла в десятки раз
Бизнес 18:32
Министр: Никто не сможет заменить Иран на рынке нефти
Энергетика 18:25
Завершается реконструкция автодороги Джалилабад-Ярдымлы (ФОТО)
Общество 18:12
Малазийская компания создаст высокоскоростную сеть Wi-Fi в узбекском городе
ИКТ 18:07
АНАМА обезвредило в Лянкяране противотанковую мину (ФОТО)
Общество 18:05