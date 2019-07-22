АМИ Trend отмечен Почетной грамотой Россотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась встреча с журналистами, посвященная 144-летию Национальной прессы Азербайджана, сообщает Trend Life.

Во встрече приняли участие представители азербайджанских и российских информационных агентств и порталов, печатных изданий, телеканалов.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов вручил ряду изданий и группе азербайджанских журналистов Почетные грамоты. АМИ Trend был отмечен Почетной грамотой «За большую работу по освещению азербайджано-российских гуманитарных связей». Корреспонденты АМИ Trend Вугар Иманов и Джани Бабаева - Почетной грамотой «За активную работу по освещению деятельности Представительства Россотрудничества в Азербайджане и Российского информационно-культурного центра в Баку».

День национальной прессы Азербайджана - профессиональный праздник всех работников прессы, который отмечается в стране ежегодно, 22 июля. Этот праздник приурочен ко дню выхода – 22 июля 1875 года в Баку первого номера газеты "Экинчи" (Пахарь), издававшейся на азербайджанском языке. Учредителем был Гасан бек Зардаби. Печать газеты "Экинчи" вызвала большой интерес во всём Кавказе, сыграла важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, в укреплении национального единства.

(Автор: Вугар Иманов)

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