Скончался актер Бакинской русской драмы, ветеран Карабахской войны Алексей Сапрыкин (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, на 65 году жизни скончался актёр Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку - Алексей Сапрыкин, сообщили Trend Life в театре.

Алексей Сапрыкин родился в Баку в 1955 году. С 1991года служил актером в Бакинском камерном театре, с 2002 по 2008 год – в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. С 2008 года - актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

На сцене Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна сыграл во многих спектаклях. Алексей Сапрыкин запомнился зрителям яркими и интересными образами. Среди последних спектаклей актера - "Судьба артиста", "Осенняя соната", "А дождь себе льёт да льёт", "Меме", "Петербургский ростовщик", "Гордость и предубеждение" и другие.

Сапрыкин снимался в фильмах "Джавад хан", "Мы вернемся", "Кавказ", "Жизнь Джавида", "Граф Крестовский" и других.

Алексей Сапрыкин автор книги "Да не судимы будем!", где описаны на примере одного батальона военные действия в Карабахе. В книге рассказывается о жизни и смерти его товарищей-добровольцев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.