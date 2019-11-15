Международный женский форум предпринимателей станет значимым культурным и туристическим событием в Баку

15 ноября 2019 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, 18 ноября в 09.00, откроется второй Международный женский форум предпринимателей. Мероприятие пройдет под лозунгом "Энергия женщины. Путь к успеху" в рамках Глобальной недели предпринимательства - предпринимательской инициативы, проходящей ежегодно в третью неделю ноября, сообщили Trend Life организаторы.

Форум организует компания NCDES совместно с Ассоциацией развития женского предпринимательства в Азербайджане (AQSIA) при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Мероприятие представляет собой очень интересную бизнес-платформу с широкими возможностями для участников, а также значимое культурное и туристическое событие в нашей стране. В Форуме примут участие около четырехсот человек из более 10 стран мира. Мероприятие призвано продемонстрировать достижения женщин-предпринимателей, оказать поддержку в развитии бизнеса и стимулировать женщин для создания собственного бизнеса.

Помимо насыщенной деловой программы, в рамках Форума все участники будут ознакомлены с древней историей Азербайджана, его культурой и искусством. Во второй части Форума будет представлена экспозиция из Списка материальных и нематериальных ценностей и наследия UNESCO от Азербайджана.

В работе Форума примут участие руководитель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, представители государственных структур, общественные деятели, бизнесмены и другие. В качестве почетных гостей на мероприятии выступят - народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, благодаря произведениям которого нашу страну все чаще узнают в мире, Сталик Ханкишиев, всегда пропагандирующий национальную кухню Азербайджана, а также Шанталь Абу Жауде – бизнес-леди из Ливана, одна из самых успешных женщин-предпринимателей из стран Ближнего Востока.

NCDES - инновационная компания по организации и проведению международных культурно - просветительских проектов. NCDES расшифровывается как NUH Cultural Enlightenment Development Society. Попечительский совет компании NCDES возглавляет Чингиз Абдуллаев.

По всем вопросам участия в мероприятии связываться по номеру: (+994 50) 717 46 64; (+994 77) 313 17 97

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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