Азербайджанка признана молодым ученым года в Германии в сфере искусственного интеллекта

12 декабря 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой исследователь Гюнай Казимзаде, которая живет и учится в Германии, стала победителем премии "Молодой ученый года в сфере искусственного интеллекта" в категории "Компьютерные науки", сообщает Trend Life со ссылкой на https://ki50.de/ki-newcomer/.

Премия учреждена Федеральным министерством Германии по образованию и исследованиям в честь того, что 2019 год объявлен в стране Годом науки.

Отбор шести претендентов из 100 был проведен научным советом Федерального министерства Германии, а затем проведено онлайн-голосование.

Гюнай Кязымзаде работает в Центре изучения систем искусственного интеллекта при Институте Вейзенбаума (Weizenbaum) в Берлине. Weizenbaum - консорциум из пяти университетов и исследовательских институтов в Берлине и Брандебурге. Назван именем американского ученого, специалиста в области искусственного интеллекта Джозефа Вейценбаума. Гюнай Казимзаде также обучается на докторантуре Технического университета Берлина в области компьютерных наук.

Гюнай Кязымзаде в 2008- 2012 годах училась в Бакинском филиале МГУ имени Ломоносова на факультете прикладной математики. В 2012 году в рамках "Государственной программы обучения азербайджанской молодежи за рубежом на 2007—2015 годы" и в качестве победительницы Германской академической программы по обмену студентами (DAAD) стала обучаться в магистратуре Боннского университета по компьютерным наукам. В 2018 году стала первой азербайджанкой, которая выиграла грант компании Google, учрежденный для женщин. Принимала участие в более ста научно-технических конференциях в Европе и Америке, опубликовала множеств научных статей об искусственном интеллекте. В 2019 году создала платформу TechCentrum для помощи молодежи в изучении, развитии и применения практических навыков в области искусственного интеллекта, изучения машин и блокчейна.

В настоящее время проводит исследования в области гендерных и расовых предубеждений и дискриминации в системах искусственного интеллекта, в частности, на тему этики в сфере искусственного интеллекта, а также инклюзивности и многообразия систем, основанных на искусственном интеллекте.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанка признана молодым ученым года в Германии в сфере искусственного интеллекта
  • Азербайджанка признана молодым ученым года в Германии в сфере искусственного интеллекта
  • Азербайджанка признана молодым ученым года в Германии в сфере искусственного интеллекта
  • Азербайджанка признана молодым ученым года в Германии в сфере искусственного интеллекта
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