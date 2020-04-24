Самая замечательная азербайджанская семейная пара: Ничего, выдержим и это испытание! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженного деятеля искусств, джазмена, саксофониста Рафика Сеидзаде и народную артистку,исполнительницу и педагога Натаван Шейхову называют одной из самых замечательных азербайджанских семейных пар, которые прожили в браке около 55 лет. В дни пандемии коронавируса они более месяца находятся в социальной самоизоляции, но не теряют присутствие духа и в своем видеообращении Trend Life выражают надежду на скорейшее разрешение проблемы.

"Пандемия коронавируса - это большая беда для человечества, до сих пор неизученный вирусу, и поэтому надо относиться к этому со всей серьёзностью. Мы находимся все время дома и никуда не выходим, в принципе, с нашим возрастом и выходить запрещено (ред. – после 65 лет в Азербайджане временно запрещено выходить из дома, за исключением визитов к врачу). Наше государство оказывает всяческую поддержку гражданам и каждый из нас проявлять социальную ответственность. Я прожил долгую жизнь, но даже в самые тяжелые моменты не было такой сложной ситуации, потому что это невидимый и очень опасный враг – болезнь, которая может привести с самым неожиданным последствиям. Поэтому призываю всех следовать рекомендациям правительства, без надобности не выходить из дома. Ничего, выдержим и это испытание!",- отметил Рафик Сеидзаде.

"Женщинам всегда есть чем заняться – стирать, готовить, наводить дома порядок. Конечно же, так как находимся в социальной самоизоляции не хватает живого общения с людьми и свежего воздуха в четырех стенах дома. Мы, конечно же, выходим на балкон, откуда открывается прекрасный вид на парк и Центр Гейдара Алиева. Очень надеемся, что скоро все закончится и вновь будем встречаться и общаться с близкими и родными, со своими любимыми учениками, которым пока даю советы по телефону. Все будет хорошо. А пока остаемся дома и будем здоровы!",- отметила Натаван Шейхова.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижений с 5 апреля до 4 мая.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)