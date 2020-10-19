В Вене прошла акция протеста против военных преступлений Армении (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре Вены (Австрия) прошла акция протеста против агрессорской политики Армении и военных преступлений армянских фашистов, которые обстреливают мирные города и села Азербайджана, сообщает Trend Life.

Выступившие призвали мировое сообщество принять меры против страны-оккупанта Армении, рассказали о ракетном обстреле азербайджанских городов - Гянджа и Мингячевир и других населенных пунктов, расположенных вдали от фронтовой зоны, что является грубым нарушением гуманитарного режима прекращения огня и Женевских конвенций 1949 года. Участники акции осудили акты военных преступлений, совершенные против гражданского населения, призвали ООН осудить агрессию Армении, поддержать Азербайджан в справедливой борьбе по восстановлению территориальной целостности. Участники акции скандировали лозунги на немецком и английском языках "Карабах - это Азербайджан!", "Остановите армянский террор!", "Конец армянской агрессии!" и другие, прозвучали азербайджанские композиции.

С 27 сентября в результате агрессии ВС Армении и бомбардировки мирных городов и сел Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий, погибло более 60 человек, среди которых восемь детей, около 300 ранены.

Было отмечено, что на протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией. Армия Азербайджана ведет героическую борьбу с армянскими фашистами, освободив часть оккупированной территории от агрессоров.

(Автор: Вугар Иманов)