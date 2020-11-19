Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Мы вернем в колыбель азербайджанской культуры – городу Шуша, ее былую славу. Об этом, как сообщает Trend Life, в своем аккаунте в Twitter написал первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

Анар Керимов поделился в аккаунте видеокадрами разрушенного армянами Дома-музея народного артиста СССР, выдающегося азербайджанского оперного певца Бюльбюля.

"Это действия армян против Дома-музея известного азербайджанского оперного певца Бюльбюля. Раньше его дом был центром культуры и искусства в Шуше Мы вернем в Карабах и в колыбель азербайджанской культуры – город Шуша, былую славу", - написал Керимов в Twitter.

(Текст: Джани Бабаева)