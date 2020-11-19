Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО)

Социум 19 ноября 2020 12:08 (UTC+04:00)
Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Мы вернем в колыбель азербайджанской культуры – городу Шуша, ее былую славу. Об этом, как сообщает Trend Life, в своем аккаунте в Twitter написал первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

Анар Керимов поделился в аккаунте видеокадрами разрушенного армянами Дома-музея народного артиста СССР, выдающегося азербайджанского оперного певца Бюльбюля.

"Это действия армян против Дома-музея известного азербайджанского оперного певца Бюльбюля. Раньше его дом был центром культуры и искусства в Шуше Мы вернем в Карабах и в колыбель азербайджанской культуры – город Шуша, былую славу", - написал Керимов в Twitter.

(Текст: Джани Бабаева)

Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО) - Gallery Image
Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО) - Gallery Image
Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО) - Gallery Image
Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО) - Gallery Image
Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Министр иностранных дел Бахрейна прибыл в Израиль
Министр иностранных дел Бахрейна прибыл в Израиль
Кабмин Израиля ратифицировал мирное соглашение с Бахрейном
Кабмин Израиля ратифицировал мирное соглашение с Бахрейном
Израиль сообщил о пуске двух ракет по его территории из сектора Газа
Израиль сообщил о пуске двух ракет по его территории из сектора Газа
Loading Bars
Лента новостей
"Познаем наше христианское наследие" – новый проект от минкультуры Азербайджана (ВИДЕО) Культура 12:14
Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО) Социум 12:08
Ракета "Точка-У", выпущенная ВС Армении по Физулинскому району Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 12:07
Новые возможности финансирования малого бизнеса предоставят «Капиталбанк» и «Abu Dhabi Uzbek Investment» Узбекистан 12:06
Золото и серебро в Азербайджане подешевели Финансы 11:50
В Азербайджане низкий уровень смертности от COVİD-19 - главный инфекционист Общество 11:41
В учебную программу в Азербайджане будут включены темы об Отечественной войне Общество 11:36
«АзИз» организовала онлайн-конференцию, посвященную победе Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 11:17
Виноделы Азербайджана осваивают новые рынки для экспорта Бизнес 11:11
Азербайджанские и российские эксперты обсудили детали мирного соглашения по Карабаху - ТЕЛЕМОСТ МОСКВА-БАКУ (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 11:08
Палата депутатов Италии приняла резолюцию о соблюдении обязательств трехстороннего заявления Политика 11:01
МВФ положительно оценил антикризисные меры Нацбанка и Правительства РК в борьбе с коронавирусом Бизнес 10:49
Назван прогнозируемый объем доходов республиканского бюджета Казахстана Финансы 10:48
Добыча нефти в Казахстане вырастет до 100,7 млн. тонн в 2025 году Энергетика 10:48
316 тысяч тонн хлопка-сырца собрано на сегодня в Казахстане Бизнес 10:44
Законопроект о бюджете на 2021-2023 годы вернули в Мажилис Казахстана Финансы 10:44
Азербайджанские военнослужащие поделились кадрами из Азыхской пещеры (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:37
В Дании посчитали медицинские маски малоэффективным средством защиты от COVID-19 Европа 10:35
Узбекистанцы с начала года продали банкам валюты на 3,7 миллиарда долларов Узбекистан 10:09
Джыдыр дюзю - место, где в пьяном угаре водил хороводы Пашинян (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:04
Нацбанк Грузии установил курс лари 19 ноября Грузия 09:51
Граждане Казахстана увеличили покупку недвижимости в Турции Турция 09:51
Узбекистан теряет популярность как направление для трудовых мигрантов из Турции Турция 09:47
Манат подорожал к евро и лире Финансы 09:40
Азербайджан сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 09:25
Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg В мире 08:52
Число умерших от коронавируса в США превысило четверть миллиона США 08:36
Обсуждены вопросы оказания содействия отечественным компаниям-экспортерам в доступе на рынок Японии Узбекистан 08:22
Боррель подчеркнул необходимость реализации экономических выгод СВПД для Ирана Ядерная программа 08:19
Международное бюро выставок делится опытом с туркменскими коллегами Туркменистан 08:05
В Азербайджане наблюдается пик инфицирования коронавирусом - специалист Общество 08:00
Премьер и глава Минздрава Грузии провели встречу с представителями клинической группы Грузия 07:54
762 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:39
Лидеры стран ЕС потребуют ЕК опубликовать план на случай срыва сделки по Brexit Европа 07:13
Более 536 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки В мире 06:45
Премьер Японии назвал ситуацию с коронавирусом в стране максимально тревожной Другие страны 05:50
В Казахстане планируется развитие базовых элементов ИКТ-архитектуры недропользования Энергетика 05:00
Месси заявил, что устал быть причиной всех проблем "Барселоны" Спорт 04:50
Последствия шторма "Йота" в Гондурасе затронули более 355 тыс. человек Другие страны 03:45
Спецназ Турции ликвидировал 8 террористов на северо-востоке Сирии Турция 02:48
Стали известны все полуфиналисты Лиги наций Спорт 02:15
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом Россия 01:41
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 361 тысячу Турция 01:12
Не менее 365 человек задержаны в ходе протестов против карантина в Берлине Европа 00:59
Вакцина от COVID-19 концерна BioNTech-Pfizer может быть сертифицирована в декабре В мире 00:29
В Джебраиле и Гадруте восстановлена подача электроэнергии (ВИДЕО) Общество 00:20
Французский депутат призвал коллег быть осторожными в своих взглядах по Нагорному Карабаху Политика 00:19
Союз импортеров нефтепродуктов Грузии о влиянии COVID-19 на энергетический сектор Грузии Энергетика 00:01
Майк Помпео - Грузия достигла успеха в борьбе с коррупцией, развитии современных государственных институтов и укреплении безопасности Грузия 18 ноября 23:43
Экспорт кондитерских изделий и шоколада из Ирана увеличился на 5 процентов Иран 18 ноября 23:26
Как Пашинян обманывал свой народ в социальных сетях Политика 18 ноября 23:15
Масштабы разрушений в Физули показывают, насколько Армения далека от цивилизованного мира - Хикмет Гаджиев (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18 ноября 23:02
Институт истории науки Академии наук Азербайджана о притязаниях армян на албанские храмы Политика 18 ноября 22:31
Пелоси переизбрана лидером демократов в Палате представителей Конгресса США США 18 ноября 22:29
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджана с российским коллегой Политика 18 ноября 22:05
Допущена ошибка в связи с ассоциированием ЗАО "AzerGold" с госкомпанией "Азергызыл" - пресс-секретарь ЗАО Экономика 18 ноября 21:56
Какие месседжи направил Путин о Нагорном Карабахе и Турции - комментарий Политика 18 ноября 21:15
Лавров обсудил с сопредседателями ОБСЕ координацию посреднических усилий по Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 18 ноября 21:13
Число жертв урагана "Йота" в Никарагуа возросло до восьми Другие страны 18 ноября 21:10
Георгий Гахария - Отношения США и Грузии никогда еще не были столь динамичными и продолжают расти Грузия 18 ноября 20:45
Прием электронных обращений студентов в Азербайджане по поводу платы за обучение продолжится до 1 декабря Общество 18 ноября 20:35
Спикер парламента Азербайджана встретилась с руководителями ТюркПА, Тюркской академии и Фонда тюркской культуры и наследия Политика 18 ноября 20:24
Подтверждена гибель 2425 армянских солдат на войне в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 18 ноября 20:23
Состоялся телефонный разговор президента Туркменистана с эмиром Катара Туркменистан 18 ноября 20:15
Повторное инфицирование COVID-19 наблюдалось в редких случаях - Ханде Харманджи Общество 18 ноября 20:09
США расширили санкционный список по Ирану США 18 ноября 20:02
Основную долю в экспорте туркменских овощей занимают помидоры Бизнес 18 ноября 19:59
ГТК Азербайджана подписал контракт на сумму свыше 1 млн. манатов Строительство 18 ноября 19:52
В Азербайджане решена проблема в связи с отоплением зданий Общество 18 ноября 19:45
В Азербайджане сократилось число новорожденных мальчиков Общество 18 ноября 19:34
Министр иностранных дел Туркменистана и Генеральный Директор отделения ООН в Женеве обсудили актуальные вопросы сотрудничества Туркменистан 18 ноября 19:16
Министр культуры Туркменистана принял участие в 35-ом заседании Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ Туркменистан 18 ноября 19:08
Туркменистан поддерживает процессы нераспространения и разоружения Туркменистан 18 ноября 19:05
В Азербайджане увеличился объем кредитования промышленного и производственного сектора Финансы 18 ноября 18:40
Туркменистан и Швеция обсуждают вопросы наращивания потенциала двустороннего взаимодействия Туркменистан 18 ноября 18:37
ГНС Азербайджана зарегистрировала филиал компании по проекту разработки нефтегазового месторождения "Карабах" Энергетика 18 ноября 18:26
В Шуше и Агдаме будут созданы региональные отделения Союза архитекторов Азербайджана Социум 18 ноября 18:25
Делегация Туркменистана приняла участие на 8-ой встрече секретарей совета безопасности государств-участников СНГ Туркменистан 18 ноября 18:17
В Туркменистане увеличилось количество осуществленных безналичных платежей Финансы 18 ноября 18:06
Наш долг - поддерживать тех, кто защищает нашу страну - Yelo Bank Общество 18 ноября 18:05
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 18 ноября 17:57
ЗАО "Бакинский метрополитен" заключило контракт на сумму более 428 тысяч манатов Бизнес 18 ноября 17:54
National Geographic назвал Сванети одним из лучших туристических направлений в мире Грузия 18 ноября 17:54
На фермах в Дании уничтожили всех норок с коронавирусом Европа 18 ноября 17:52
На Россию приходится 54% объема экспорта из Ирана Экономика 18 ноября 17:49
Доходы Азербайджана от реализации фармпродукции выросли Бизнес 18 ноября 17:48
Министр иностранных дел Бахрейна прибыл в Израиль Израиль 18 ноября 17:47
Турция укрепляет позиции на региональной и глобальной аренах Турция 18 ноября 17:43
Экономический и инвестиционный потенциал освобожденных территорий Азербайджана демонстрируется на международной выставке (ФОТО) Экономика 18 ноября 17:43
5G обеспечит революционное изменение возможностей и функциональности сетей по сравнению с 4G - эксперт GSMA ИКТ 18 ноября 17:34
В Азербайджане треть кредитов сектора связи и транспорта проведены в инвалюте Финансы 18 ноября 17:33
Вклад Ташкента в ВВП Узбекистана составил 15,6% Узбекистан 18 ноября 17:31
В Баку подорожали земельные участки Бизнес 18 ноября 17:29
Авиарегулятор США разрешил возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX США 18 ноября 17:28
Какой будет погода в Азербайджане в ближайшие 3 дня? Общество 18 ноября 17:24
Министерство строительства Туркменистана объявляет тендер на проектирование школы Тендеры 18 ноября 17:20
Размер ущерба, нанесенного Азербайджану Арменией, может исчисляться в размере $1,3 трлн - эксперт Экономика 18 ноября 17:15
При въезде в сердце Карабаха - новая надпись Şuşa в цветах флага Азербайджана (ВИДЕО) Социум 18 ноября 17:12
Экспортные операции между Азербайджаном и Беларусью существенно улучшились Бизнес 18 ноября 16:51
Спи спокойно… - Алим Гасымов и AISEL о детях, убитых армянами в Азербайджане... (АУДИО) Культура 18 ноября 16:42
Все новости