Если моим детям будет нужен совет, пусть посмотрят на небо, а потом заглянут в своё сердце…Памяти шехидов Карабахской войны

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде представляет для читателей Trend Life цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской – Отечественной войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Этот материл посвящён Михаилу Гамидову.

Здравствуй, Михаил.

Здравствуйте.

Спасибо, что согласился поговорить со мной.

Я и сам хотел. Мне не удалось сказать хоть что-либо напоследок... Спасибо, вражеской стороне (смеется).

Страшно было?

Вы знаете, может и было бы, но я не успел осознать, что произошло. Как в плохом кино... (улыбается). Как говорят, знал бы, соломинку постелил. Но война таких шансов не даёт, а иначе бы я в последний раз позвонил своим детям, чтобы услышать их голоса ... У меня две дочери и сын: Юсиф, Медина и Мелек...

Мы замолчали. Не могу сказать, что разговор не клеился, просто я не знала, как подобрать подходящие слова. Внезапно Михаил посмотрел на меня и сказал: