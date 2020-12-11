Если моим детям будет нужен совет, пусть посмотрят на небо, а потом заглянут в своё сердце…Памяти шехидов Карабахской войны
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде представляет для читателей Trend Life цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской – Отечественной войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!
Этот материл посвящён Михаилу Гамидову.
- Здравствуй, Михаил.
- Здравствуйте.
- Спасибо, что согласился поговорить со мной.
- Я и сам хотел. Мне не удалось сказать хоть что-либо напоследок... Спасибо, вражеской стороне (смеется).
- Страшно было?
- Вы знаете, может и было бы, но я не успел осознать, что произошло. Как в плохом кино... (улыбается). Как говорят, знал бы, соломинку постелил. Но война таких шансов не даёт, а иначе бы я в последний раз позвонил своим детям, чтобы услышать их голоса ... У меня две дочери и сын: Юсиф, Медина и Мелек...
Мы замолчали. Не могу сказать, что разговор не клеился, просто я не знала, как подобрать подходящие слова. Внезапно Михаил посмотрел на меня и сказал:
- Знаете, я работал в Мингячевире, но все время хотел перевестись в Баку ... Я мало времени проводил с семьей, а ещё не хватало времени на футбол. Обычно старался играть дважды в неделю.
- Я знала одного парня, Теймура, он тоже был фанатом футбола, только не играл, а смотрел.
- Я не знал Теймура, но из ваших слов могу сделать вывод, что вполне вероятно увижу его здесь (улыбается).
- Михаил, позволь поинтересоваться, откуда такое необычное имя?
- Имя дал мой отец. Я ведь родился в Германии, мой отец был военным и так получилось, что назвал меня в честь своего друга. Вам не нравится?
- Напротив, мне твоё имя очень нравится. И сам красивый и имя.
- Ой, вы меня смутили (смеется).
- Мне можно. Михаил, вначале беседы ты сказал, что хотел бы позвонить детям. Может есть, чтобы ты хотел передать Юсифу, Медине или Мелек? Мне показалось, что Юсиф хочет быть военным, как его отец...
- Я бы хотел попрощаться, но это невозможно. Скажу так, я очень надеюсь, что каждый из них сможет осуществить свою мечту. Главное, чтобы мои дети росли с любовью к Родине. Остальное поправимо (улыбается). Если моим детям будет нужен совет, пусть посмотрят на небо, а потом заглянут в своё сердце… Ответ будет там... Ну, мне пора, Родина зовёт.
- Какая Родина, Михаил?
- Вторая и, на этот раз, последняя...
- Другие материалы из этого цикла можно прочитать по ссылкам:
- https://www.trend.az/life/interview/3334681.html
- https://www.trend.az/life/interview/3335346.html
- https://www.trend.az/life/interview/3337536.html
- https://www.trend.az/life/interview/3338213.html
- https://www.trend.az/life/interview/3338454.html
- https://www.trend.az/life/interview/3339939.html
- https://www.trend.az/life/interview/3342078.html
- https://www.trend.az/life/interview/3345715.html
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Если моим детям будет нужен совет, пусть посмотрят на небо, а потом заглянут в своё сердце…Памяти шехидов Карабахской войны
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