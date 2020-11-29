Передайте родителям, чтобы они репетировали вальс вместе, я буду их мысленно направлять... Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде для Trend Life представляет цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Этот материл посвящён Фуаду Мамедову.

Пилот, который танцевал вальс

Фуад был в форме, сесть оказался, стоял возле окна и смотрел на улицу.

Здравствуй, Фуад.

Здравствуйте.

Я давно хотела с тобой поговорить.

Правда? О чем?

Обо всем, о вертолетах, танцах и войне. Если все это сочетается.

Сочетается во мне (улыбается).

Да, в тебе очень много хорошего и светлого, как и ты сам...

Война не самое хорошее...

Согласна, но ты защищал Родину, что может быть более благим, чем это?

Меня так воспитали.

Да, у тебя прекрасные родители. Они вырастили героя. А мама твоя считает тебя ангелом, которого Бог подарил ей на 22 года...

Я не смог сделать их счастливыми...

Даже не думай! Ты сделал их самыми счастливыми, ведь у них был самый весёлый, самый чуткий, добрый, светлый, позитивный, а главное бесстрашный сын. Они гордятся тобой, но безумно скучают...

По нам нельзя скучать, нас достаточно помнить... Ибо мы в лучшем мире...

Фуад, страшно было на войне?

Моментами (смеётся), а так не очень. Мы защищали Родину, а это даёт невероятную энергию, силу. Сложно объяснить, но знаете, мы рвались в бой, я был впереди, и неведомая сила влекла меня вперёд. Я знал, что победа за нами.

Откуда?

Сердце подсказывало, а оно в такой обстановке ошибиться не может (улыбается). У меня дядя тоже ведь на фронте, мамин брат. Я шутя говорил ей, что уж если он на фронте, то дойдёт до Иревана (смеётся).

Фуад, я знаю, что у тебя была мечта, не расскажешь мне об этом?

Я мечтал был лётчиком. Иногда подрабатывал стюардом после авиационной академии, но мечтал летать. Я даже маме показывал на самолеты и говорил: смотри мама, твой сына обязательно будет так летать...

А как же танцы? Ты такой великолепный танцор!

Вы меня смущаете (улыбается). Я неплохо танцую, чувствую мелодию, ритм. Знаете, часто я приходил домой и предлагал маме станцевать вместе.

А что вы танцевали обычно?

Разные танцы, национальные, классические. К примеру, мы с мамой репетировали вальс.

Вальс?! И как мама справлялась?

Ну, ничего, даже получалось (смеётся).

Как ты думаешь, мечты сбываются?

Думаю да... Я, наконец, научился летать, правда не так, как планировал (улыбается).

Ты мой самый улыбчивый собеседник, Фуад.

Спасибо... Передайте, пожалуйста, родителям, чтобы они репетировали вальс вместе, я буду их мысленно направлять...

А сам?

А сам я буду летать, как и обещал маме.

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https://www.trend.az/life/interview/3335346.html

https://www.trend.az/life/interview/3337536.html

https://www.trend.az/life/interview/3338213.html

https://www.trend.az/life/interview/3338454.html

https://www.trend.az/life/interview/3339939.html