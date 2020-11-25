Освободитель Шушы, Или кольцо, которое он ей не наденет...Памяти шехидов Карабахской войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде для Trend Life представляет цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Этот материл посвящён Инглабу Гадирбейли

Кольцо, которое он ей не наденет...

Здравствуй, Инглаб.

Здравствуйте!

Я тебя ждала эти дни...

Правда? Почему?

Не знаю, все думала о тебе, пока общалась с другими ребятами. Вот, настал момент нашего с тобой разговора.

У всего своё время.

Да, несомненно. Я знаю, что ты всегда видел себя военным, но сегодня хочу поговорить о любви. Я думаю, войны в твоей жизни было достаточно...

Да, конечно, с радостью отвечу на ваши вопросы.

Ты работал в книжном магазине. Именно там произошла встреча Инглаба и Гамзы?

Вы о ней знаете?! Нет, не там (смеётся). Книги я люблю, работал у родственника в магазине. Сами знаете, как сложно найти работу. Сам я люблю телефоны и компьютеры.

Жаль я тебя не знала, нашли бы тебе что-то по интересам... Ну, так что со встречей?

Вы знаете, самая обычная вроде встреча переросла в необычные чувства... Влюбился я (смеётся). А вот, вы верите в любовь?

Я верю в любовь настолько, что вы для меня современные Лейли и Меджнун, если вас так можно назвать.

Интересно, ждала ли она меня...

А как ты думаешь, ждала?

Не знаю... В последний раз говорили первого ноября... Я тогда домой позвонил, можно сказать, попрощаться... Нас тридцать человек выбрали для освобождения Шушы...

Я говорила с Исмаилом (https://www.trend.az/life/interview/3338213.html), он был там на спецоперации...

Исмаил где-то поблизости... Знаю его, тут нас много, все свои... Только вот он с операции не вернулся, а я прошёл всю войну... Мы восьмого ноября праздновали освобождение Шушы...

А потом?

Даже после освобождения Шушы бои продолжались…Осколок... За три часа до выступления Президента! Так обидно!

Инглаб сидит возле меня, стиснув кулаки, а я чувствую себя совершенно беспомощной... Тут слова бессильны...