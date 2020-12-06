Зато Родина спит спокойно, и я тоже усну с чувством выполненного долга... - Памяти шехидов Карабахской войны

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде представляет для читателей Trend Life цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской войны под названием "Интервью, которого не было…".

Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Этот материл посвящён Дмитрию Солнцеву.

Свет солнца в Карабахе

Если солнце может светить поздней ночью, то эта история про Дмитрия...

Привет, Дима. Можно тебя так называть?

Привет. Конечно, можно, все так называют (улыбается).

Я давно хотела с тобой пообщаться. Надеюсь, ты не будешь против?

Нет, конечно. Я сам любитель поболтать. Почему в полумраке сидите?

Так я знала, что ты придешь! А с тобой света не нужно, ведь он исходит от тебя.

Спасибо (улыбается).

Давай поговорим о тебе. Почему фронт? Почему война?

А почему нет? (смеется). Если без шуток, я любил Родину, вообще не понимал, как это у нас отняли землю? Как такое может быть! Подруга моя часто говорила, что я герой, потому что учился хорошо, успевал везде и всюду. Я тогда отмахивался, мол, Карабах бы вернул, тогда еще ладно.

Ты - герой, Дима, теперь уже я это говорю.

Смущаете.

Дим, я слышала, что твой любимый фильм – "Эквилибриум". Это о людях, которым запрещается выражать свои чувства, ибо это цена за то, чтобы не было войны. Почему именно этот фильм?

Потому что невозможно запретить что-либо чувствовать. И войну тоже запретить нельзя.

А разве война – это хорошо?

Это страшно, но порой по-другому не получается...

Говорят, ты очень быстро бегал?

Да, только вот от пули не убежал...

Увы... Как так получилось?

В Губадлы это было, раненых товарищей было много, я же работал добровольцем в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана - ред.), пока помогал, снаряд миномета не пролетел мимо (улыбается).

Страшно было?

Нет, не понял ничего даже... Знаете, хорошо, что моих родителей нет в живых. Они не будут меня оплакивать, а у меня есть шанс их встретить...

Дим, хотелось бы что-то сказать? Может кому-то передать?

Хотелось бы кое-что сделать... У меня такие чудные племянники, мне бы хотелось после войны приготовить им свои коронные шоколадные блинчики и наблюдать, как они с удовольствием их уплетают. Как-нибудь в следующей жизни... (улыбается).

Не жалеешь ни о чем?

Нет, я свою миссию выполнил. Зато Родина спит спокойно, и я тоже усну с чувством выполненного долга...

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https://www.trend.az/life/interview/3335346.html

https://www.trend.az/life/interview/3337536.html

https://www.trend.az/life/interview/3338213.html

https://www.trend.az/life/interview/3338454.html

https://www.trend.az/life/interview/3339939.html

https://www.trend.az/life/interview/3342078.html