19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО)

Социум 18 декабря 2020 20:04 (UTC+04:00)
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Он был очень талантливым футболистом, мечтал выступать за сборную Азербайджана, но стал шехидом во имя Родины...

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина не делима") представляем читателям Trend Life материал о 19-летнем Ильгаре Бурджалиеве, который за проявленный героизм во время Второй Карабахской Отечественной войны удостоен медали "Vətən uğrunda" ("За Родину", посмертно).

Ильгар, внук народных артистов Азербайджана Мухаммеда Бурджалиева и Садайи Мустафаевой, родился 11 марта 2001 года в Москве. Затем его семья, уроженцы Гянджи, переехала в Азербайджан. Он учился в школах Хырдалана, Баку и Гянджи. С 13 лет играл в команде "Ветен" (Баку), с 16 лет за "Кяпяз" (Гянджа) и был приглашен в ФК "Зиря" (Баку), выступавший в премьер-лиге чемпионата Азербайджана. Был приглашен в сборную Азербайджана по футболу (U18) нападающим.

22 июля 2019 года его призвали на военную службу в Тертерский район, в котором он, 27 сентября, встретил начало войны с армянскими агрессорами. Принимал участие в освобождении сел Суговушан и Талыш Тертерского района, где стал шехидом 28 сентября, на второй день войны. Сослуживцы рассказывают, что в этой битве Ильгар проявлял чудеса героизма, вынося с поля боя раненых товарищей и продолжая биться с врагом.

Рассказывает сослуживец Авез Гасымов: "Один из наших товарищей был серьёзно ранен, но из-за шквального огня никто не мог помочь ему. И только Ильгар подполз и вытащил его из под обстрела. А когда он сам был тяжело ранен, я поспешил ему на помощь. И даже в этот момент Ильгар думал не о себе, сказав мне оставить его и сберечь себя. Но я его все-таки вытащил с поля боя, однако, две скорые машины, которые спешили к раненым на помощь, были подбиты армянами. Мой товарищ от снайперской пули потерял много крови и скончался у меня на руках. Его последними словами были: "Только отцу и матери ничего не говори"". Матери, когда везли её из Баку, сказали, что ее сын в госпитале в Гяндже. Она узнала о героической гибели сына только на Аллее шехидов. Тысячи жителей Гянджи пришли проводить Ильгара в последний путь, прозвучали гимн Азербайджана и залпы в честь героя.

Старший брат Ильгара Тамерлан также выступает за команду "Зиря" (U-19). Отныне он играет в майке с надписью "Тамерлан Ильгар".

"Ильгар вел дневник. После его гибели я прочитал, что в нем было написано: "Если попаду на фронт, то стану таким как Мубариз (ред. Мубариз Ибрагимов - прапорщик, Национальный герой Азербайджана, который стал шехидом 19 июня 2010 года, вступив в неравную схватку с врагом и уничтожив большое количество силы противника)". Когда началась война, он послал месседж отцу, чтобы тот благословил его, добавив, "Только матери ничего не говори". Еще в 2016 году во время апрельских событий его одноклассник и друг Махир Гулуев стал шехидом. Тогда Ильгар сказал своим друзьям: "Если когда-то и я стану шехидом, меня также достойно проводите". На нашем стадионе ныне висит его большой портрет и все свои голы я буду посвящать брату", - сказал Тамерлан.

Тренер Ильгара Рашад Гусейнов вспоминает: "Ильгар был очень талантливым, воспитанным и дисциплинированным игроком, душой команды, который никогда не любил проигрывать и бился до последнего на поле. Во время его похорон в Гяндже отец Ильгара неожиданно повернулся ко мне и сказал: "Твой воспитанник ушел из жизни". Было очень тяжело, никто не мог сдержать слез. Очень больно и обидно уйти из жизни, когда она только начинается. Светлая память всем шехидам".

Дядя Ильгара, театровед-критик Анар Бурджалиев вспоминает: "Ильгар был очень смелым и честным парнем. С детства любил играть в войнушки, даже спал с игрушечным пистолетом. Очень любил рисовать флаг Азербайджана, особенно на руке и лице. Накидывал себе на плечи флаг Азербайджана и ходил так, в нем он и вернулся с поля боя… обернутом гробе... стал шехидом. Ильгар как-будто предчувствовал свою гибель. Когда мы его провожали в армию, сказал, что станет шехидом".

Отец и мать Ильгара, Вугар и Эльнура Бурджалиевы, говорят, что гордятся таким достойным сыном, ставшим шехидом во имя Азербайджана.

Вугар Бурджалиев: "В свое время и я был футболистом, но из-за травмы пришлось рано завершить карьеру. Думал, что сын добьется того, чего не смог я. Старался ходить на все его матчи, теперь с болью в душе смотрю видеоматериалы его игр… После армии он хотел поступить в Академию спорта и физической культуры. В последний раз говорил с ним по телефону накануне его гибели, слышал автоматные очереди, очень беспокоился, а сын отвечал, что это наши стреляют, не стоит волноваться, все хорошо. Сыновья не должны уходить раньше отцов. Очень тяжело… 2783 шехида – столько же отцов и матерей оплакивают гибель своих сыновей. Однако мы все гордимся, что воспитали таких сыновей – защитников Родины, которые стали шехидами в борьбе с заклятым врагом во имя освобождения Азербайджана".

Эльнура Бурджалиева: "Мой сын был очень жизнерадостным, добрым и отзывчивым, любил хорошо одеваться и танцевать. Светился от счастья, когда впервые надел военную форму. Стать шехидом – это вершина человеческой жизни, не каждому суждено такое. Наши земли освобождены от армянских оккупантов, надеюсь, мы больше не увидим слез матерей-шехидов, а на нашей благословенной земле наконец наступит мир. Будущее свободного и независимого Азербайджана обеспечено священной кровью шехидов, благодаря этим героям, наши семьи смогут жить спокойно".

Памяти Ильгара Бурджалиева мейханачы Теймур Даглы и Эльман Мамедов посвятили композицию, а ФК "Зиря" снял документальный фильм "BAYRAQDAR".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Aзербайджанский ученый говорила в центре дебатов в Польше о карабахских реалиях
Aзербайджанский ученый говорила в центре дебатов в Польше о карабахских реалиях
Прекращение огня, заключенное между Баку и Ереваном при посредничестве России, последовательно реализуется - Путин
Прекращение огня, заключенное между Баку и Ереваном при посредничестве России, последовательно реализуется - Путин
Нагорный Карабах с точки зрения международного права является частью Азербайджана – Путин
Нагорный Карабах с точки зрения международного права является частью Азербайджана – Путин
Loading Bars
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: У нас не было и нет никаких планов по вторжению на территорию армянского государства Политика 20:23
В Азербайджане утверждены правила транслитерации названий географических объектов Общество 20:22
Президент Ильхам Алиев: Армянское руководство делало все для того, чтобы сорвать переговорный процесс и по существу оставить все как есть Политика 20:20
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы к восстановлению наших городов и сел были привлечены компании из дружественных стран Политика 20:15
Президент Ильхам Алиев: Та армия, которая была разгромлена, - это не армия Пашиняна, это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян на протяжении 20 лет Политика 20:07
Президент Ильхам Алиев: Армения обманывала не только нас, но и международных посредников Политика 20:06
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО) Социум 20:04
Президент Ильхам Алиев: Война между Азербайджаном и Арменией не всегда была объективно освещена в мировых СМИ Политика 20:00
Президент Ильхам Алиев: Программа вакцинации начнется в начале следующего года, будет добровольной и за счет государства Политика 19:52
Президент Ильхам Алиев: Мы пригласили врачей из Италии, Китая, Кубы, России и Турции. Это в значительной степени помогло нам в лечении больных Политика 19:50
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 19:33
Результаты выступления азербайджанской гимнастки Миланы Минаковской на чемпионате Европы в Турции Общество 19:32
Ж/д Евлах-Кочарли будет реконструирована - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Экономика 19:27
Сухопутная граница между Россией и Азербайджаном будет закрыта до 1 марта 2021 года - посольство Политика 19:18
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт - это уже история Политика 19:16
Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело в связи с подаренной Лаврову иконой В мире 19:11
Трогательно и проникновенно – победитель "Евровидения" исполнил азербайджанскую народную песню "Ay, Laçın" (ВИДЕО) Культура 19:04
Глава МИД Азербайджана встретился с вице-премьером Бельгии (ФОТО) Политика 18:45
Президент Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности России Политика 18:29
Около 80% табачной продукции Азербайджана экспортируется в разные страны ближнего зарубежья Бизнес 18:11
Сельчук Байрактар о национальном прорыве оборонной промышленности Турции ИКТ 18:05
Группа военнослужащих Азербайджана награждена медалью "За отличие в бою" - Распоряжение Политика 18:04
Постпред Ирана: Предложение МАГАТЭ о новой сделке по атому выходит за рамки его мандата Ядерная программа 17:59
Mercedes-Benz отзывает в России более 7 тыс. автомобилей Россия 17:55
Через COVAX зарезервировали доступ почти к 2 млрд доз вакцины от коронавируса Европа 17:53
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За Отвагу" Политика 17:52
Дональд Трамп сообщил о немедленном начале поставок вакцины от коронавируса Moderna США 17:51
Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалью "Храбрый воин" - Распоряжение Политика 17:51
В Азербайджане вспахано почти 94 % прогнозируемых осенних посевных площадей Экономика 17:48
Реализация программ на освобожденных территориях придаст импульс восстановлению экономики Азербайджана в 2021 году Финансы 17:41
В выходные в Баку маршрутные автобусы работать не будут - БТА Общество 17:29
В Азербайджане соцвыплаты назначены свыше 1300 членам семей шехидов Отечественной войны Общество 17:15
Финляндия может многое предложить Азербайджану в плане диверсификации экономики от нефти и газа - министерство Энергетика 17:11
В Туркменистане планируется модернизировать и преобразовать ряд объектов в акционерные общества открытого типа Бизнес 17:09
В Азербайджане число вылечившихся больных коронавирусом превысило количество зараженных Общество 17:00
Выручка от продажи углеводородов с блока месторождений "Бахар-Гум-Дениз" снизилась Энергетика 16:58
На платформе Bloomberg состоится депозитный аукцион Центробанка Азербайджана по новому процентному диапазону Финансы 16:53
За последний месяц социальная поддержка охватила более 4 тысяч человек – Сахиль Бабаев Общество 16:42
ГААДА отремонтировало свыше 6 тысяч километров дорог за последние 5 лет Транспорт 16:36
Динамика роста денежной базы Азербайджана ниже прогноза Центробанка Финансы 16:27
Бакинская русдрама отмечает вековой юбилей - праздник, который обязательно состоится! (ФОТО) Культура 16:27
Италия и Азербайджан подписали договор по сотрудничеству в рамках создания энергетической инфраструктуры Карабаха (ФОТО) Энергетика 16:26
В Туркменистане ведется работа по повышению объёмов поставок электроэнергии Афганистану Энергетика 15:55
Валютные резервы Азербайджана с начала 2020 года увеличились Финансы 15:51
АН Азербайджана национализирует порядка 400 топонимов Общество 15:47
Названы причины образования толстого слоя льда на Каспии Общество 15:41
Украина готова оказывать поддержку азербайджанскому бизнесу - Тарас Качка Бизнес 15:39
Aзербайджанский ученый говорила в центре дебатов в Польше о карабахских реалиях Нагорно-карабахский конфликт 15:30
Генпрокуратура об аресте председателя Абшеронской медицинской социально-экспертной комиссии Общество 15:27
Запущен сайт о наследии Кавказской Албании (ФОТО) Общество 15:24
Центробанк Азербайджана снизил инфляционный прогноз на 2021 год Финансы 15:22
Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал GoFundMe на €1,5 млн Европа 15:20
Предупреждение от МВД Азербайджана по поводу новогодних веселий Общество 15:19
Overdraft от AccessBank - оперативное решение для бесперебойной работы бизнеса Общество 15:18
Заместитель министра связи Азербайджана о развитии цифровой экосистемы государства ИКТ 15:16
Целенаправленная политика Президента Ильхама Алиева обусловила победу в Отечественной войне - депутат Политика 15:08
В Азербайджане увеличилось производство транспортных средств Бизнес 15:02
Скромный русский герой Владислав Карчашкин, который освобождал Шушу: Каждый из нас был готов пожертвовать жизнью (ФОТО) Социум 15:01
Азербайджанцы вошли в список самых популярных музыкантов по данным TikTok Звёздный мир 14:59
"Карабах – Шуша" народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой (ВИДЕО) Культура 14:58
Бердымухамедов указал на необходимость дальнейшего совершенствования деятельности общественных объединений Бизнес 14:52
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% Россия 14:52
В Туркменистане определяют земельные площади для весенних сельхозкультур Бизнес 14:48
Минэкологии Азербайджана о замеченном на освобожденных территориях еноте Общество 14:47
Прекращение огня, заключенное между Баку и Ереваном при посредничестве России, последовательно реализуется - Путин Нагорно-карабахский конфликт 14:36
Решение карабахского конфликта имеет огромное значение для обеспечения устойчивого развития на всем пространстве СНГ - президент Узбекистана Политика 14:34
Туркменистан – ЮНИСЕФ: коммуникации для охраны здоровья Бизнес 14:33
В 2021 году состоится юбилейная конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира Бизнес 14:30
SOCAR Turkey получит грант в размере 389 тыс евро Экономика 14:24
Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку Финансы 14:21
Оптимизация таможенных тарифов поспособствует превращению Азербайджана в транспортно-логистический хаб Евразии Бизнес 14:19
В Азербайджане продлевается срок вступления в силу закона "О медиации" Общество 14:16
ЕБРР и Евросоюз расширяют программы поддержки азербайджанских предпринимателей Финансы 14:13
Дождливая погода в Баку сохранится Общество 14:13
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции (ФОТО) Политика 14:11
Азербайджан и Россия обсудили совместную эксплуатацию Самурского гидроузла (ФОТО) Экономика 14:09
В Азербайджане установлены современные автоматические станции для измерения качества атмосферного воздуха (ФОТО) Общество 14:05
В Туркменистане подготавливается план по управлению и реформированию предприятий Бизнес 14:03
Cоглашение по карабахскому конфликту будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе - президент Казахстана Политика 14:02
Начаты работы по подготовке топографической карты города Шуша Общество 13:46
Минздрав Азербайджана о причинах опоздания скорой помощи на вызовы Общество 13:29
Иран незначительно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 13:28
Локомотивный парк АО «Узбекистон темир йуллари» пополнился современными электровозами из Китая Узбекистан 13:25
В период Отечественной войны Азербайджана в зону боевых действий в составе 38 бригад поочередно направлялись около 200 врачей Общество 13:25
Приложим все усилия для превращения города Шуша в развитый исторический город - госкомитет Азербайджана Общество 13:21
Азербайджанские разработчики о развитии и инвестициях в игровые проекты ИКТ 13:08
Сохранена тенденция роста экпорта грузинских вин Бизнес 13:04
Правительство ФРГ планирует организовать траурное мероприятие памяти жертв пандемии Европа 13:01
Первый этап строительства дороги до Суговушана будет завершен к концу месяца Транспорт 12:59
В Южной Калифорнии не осталось мест в реанимации США 12:58
Следующее заседание парламента Азербайджана пройдет 22 декабря Политика 12:51
Кабмин Азербайджана прокомментировал вопрос работы объектов общепита во время карантина Общество 12:44
В Азербайджане освобождение обязательного медстрахования от НДС продлевается еще на один год Экономика 12:41
Узбекско-китайское СП объявило тендер на поставку блока питания Тендеры 12:40
В проект строительства дороги в город Шуша вносятся изменения Транспорт 12:27
Задержаны 33 больных коронавирусом, покинувших места проживания - МВД Азербайджана Происшествия 12:21
В Азербайджане увеличиваются штрафы против нарушителей карантинного режима Общество 12:19
Узбекско-китайское СП объявило тендер на строительство гаражей Тендеры 12:15
В двух бакинских поселках будут перебои в электроснабжении Энергетика 12:12
Туркменистан и АБР акцентировали внимание на значимости строительства газопровода ТАПИ Энергетика 12:07
Все новости