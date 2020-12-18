19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Он был очень талантливым футболистом, мечтал выступать за сборную Азербайджана, но стал шехидом во имя Родины...

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина не делима") представляем читателям Trend Life материал о 19-летнем Ильгаре Бурджалиеве, который за проявленный героизм во время Второй Карабахской Отечественной войны удостоен медали "Vətən uğrunda" ("За Родину", посмертно).

Ильгар, внук народных артистов Азербайджана Мухаммеда Бурджалиева и Садайи Мустафаевой, родился 11 марта 2001 года в Москве. Затем его семья, уроженцы Гянджи, переехала в Азербайджан. Он учился в школах Хырдалана, Баку и Гянджи. С 13 лет играл в команде "Ветен" (Баку), с 16 лет за "Кяпяз" (Гянджа) и был приглашен в ФК "Зиря" (Баку), выступавший в премьер-лиге чемпионата Азербайджана. Был приглашен в сборную Азербайджана по футболу (U18) нападающим.

22 июля 2019 года его призвали на военную службу в Тертерский район, в котором он, 27 сентября, встретил начало войны с армянскими агрессорами. Принимал участие в освобождении сел Суговушан и Талыш Тертерского района, где стал шехидом 28 сентября, на второй день войны. Сослуживцы рассказывают, что в этой битве Ильгар проявлял чудеса героизма, вынося с поля боя раненых товарищей и продолжая биться с врагом.

Рассказывает сослуживец Авез Гасымов: "Один из наших товарищей был серьёзно ранен, но из-за шквального огня никто не мог помочь ему. И только Ильгар подполз и вытащил его из под обстрела. А когда он сам был тяжело ранен, я поспешил ему на помощь. И даже в этот момент Ильгар думал не о себе, сказав мне оставить его и сберечь себя. Но я его все-таки вытащил с поля боя, однако, две скорые машины, которые спешили к раненым на помощь, были подбиты армянами. Мой товарищ от снайперской пули потерял много крови и скончался у меня на руках. Его последними словами были: "Только отцу и матери ничего не говори"". Матери, когда везли её из Баку, сказали, что ее сын в госпитале в Гяндже. Она узнала о героической гибели сына только на Аллее шехидов. Тысячи жителей Гянджи пришли проводить Ильгара в последний путь, прозвучали гимн Азербайджана и залпы в честь героя.

Старший брат Ильгара Тамерлан также выступает за команду "Зиря" (U-19). Отныне он играет в майке с надписью "Тамерлан Ильгар".

"Ильгар вел дневник. После его гибели я прочитал, что в нем было написано: "Если попаду на фронт, то стану таким как Мубариз (ред. Мубариз Ибрагимов - прапорщик, Национальный герой Азербайджана, который стал шехидом 19 июня 2010 года, вступив в неравную схватку с врагом и уничтожив большое количество силы противника)". Когда началась война, он послал месседж отцу, чтобы тот благословил его, добавив, "Только матери ничего не говори". Еще в 2016 году во время апрельских событий его одноклассник и друг Махир Гулуев стал шехидом. Тогда Ильгар сказал своим друзьям: "Если когда-то и я стану шехидом, меня также достойно проводите". На нашем стадионе ныне висит его большой портрет и все свои голы я буду посвящать брату", - сказал Тамерлан.

Тренер Ильгара Рашад Гусейнов вспоминает: "Ильгар был очень талантливым, воспитанным и дисциплинированным игроком, душой команды, который никогда не любил проигрывать и бился до последнего на поле. Во время его похорон в Гяндже отец Ильгара неожиданно повернулся ко мне и сказал: "Твой воспитанник ушел из жизни". Было очень тяжело, никто не мог сдержать слез. Очень больно и обидно уйти из жизни, когда она только начинается. Светлая память всем шехидам".

Дядя Ильгара, театровед-критик Анар Бурджалиев вспоминает: "Ильгар был очень смелым и честным парнем. С детства любил играть в войнушки, даже спал с игрушечным пистолетом. Очень любил рисовать флаг Азербайджана, особенно на руке и лице. Накидывал себе на плечи флаг Азербайджана и ходил так, в нем он и вернулся с поля боя… обернутом гробе... стал шехидом. Ильгар как-будто предчувствовал свою гибель. Когда мы его провожали в армию, сказал, что станет шехидом".

Отец и мать Ильгара, Вугар и Эльнура Бурджалиевы, говорят, что гордятся таким достойным сыном, ставшим шехидом во имя Азербайджана.

Вугар Бурджалиев: "В свое время и я был футболистом, но из-за травмы пришлось рано завершить карьеру. Думал, что сын добьется того, чего не смог я. Старался ходить на все его матчи, теперь с болью в душе смотрю видеоматериалы его игр… После армии он хотел поступить в Академию спорта и физической культуры. В последний раз говорил с ним по телефону накануне его гибели, слышал автоматные очереди, очень беспокоился, а сын отвечал, что это наши стреляют, не стоит волноваться, все хорошо. Сыновья не должны уходить раньше отцов. Очень тяжело… 2783 шехида – столько же отцов и матерей оплакивают гибель своих сыновей. Однако мы все гордимся, что воспитали таких сыновей – защитников Родины, которые стали шехидами в борьбе с заклятым врагом во имя освобождения Азербайджана".

Эльнура Бурджалиева: "Мой сын был очень жизнерадостным, добрым и отзывчивым, любил хорошо одеваться и танцевать. Светился от счастья, когда впервые надел военную форму. Стать шехидом – это вершина человеческой жизни, не каждому суждено такое. Наши земли освобождены от армянских оккупантов, надеюсь, мы больше не увидим слез матерей-шехидов, а на нашей благословенной земле наконец наступит мир. Будущее свободного и независимого Азербайджана обеспечено священной кровью шехидов, благодаря этим героям, наши семьи смогут жить спокойно".

Памяти Ильгара Бурджалиева мейханачы Теймур Даглы и Эльман Мамедов посвятили композицию, а ФК "Зиря" снял документальный фильм "BAYRAQDAR".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)