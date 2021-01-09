Меня охватил шок - Всемирно известный фотограф показал разрушенный дом выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный фотограф Реза Дегати на своей официальной странице в Instagram поделился фотографиями разрушенного армянскими оккупантами Дома-музея народного артиста СССР, выдающегося азербайджанского оперного певца Бюльбюля в городе Шуша и установленного во дворе дома бюста вокалиста, сообщает Trend Life.

В описании к фотографиям Реза Дегати отмечает, что Бюльбюль - известный азербайджанский певец из Карабаха (1897-1961 годы), исполнитель народной музыки, один из основоположников вокального искусства и национального музыкального театра в Азербайджане.

Фотограф подчеркивает, что после захвата города Шуша в 1992 году армянскими захватчиками не было информации о том, что случилось со всеми музеями, историческими и религиозными памятниками на оккупированных территориях.

Реза Дегати добавил, что когда он вошел в дом Бюльбюля, его охватил сильный шок, так как у статуи были выколоты глаза, а все внутри музея было разграблено.

Отметим, что Реза Дегати - известный фотожурналист, сотрудничавший с ведущими мировыми изданиями. Он родился в 1952 году в Тебризе, а сейчас живет и работает в Париже.

Реза Дегати объездил практически весь мир. Он часто бывает и в Азербайджане. Дегати освещал Карабахскую войну и события января 1990 года, встречался с беженцами и вынужденными переселенцами. Маститый фотожурналист побывал во всех уголках Азербайджана и запечатлел в фотографиях повседневную жизнь, быт, обычаи и традиции обычных людей. В Азербайджане проходили выставки работ Резы Дегати.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров )