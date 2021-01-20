Дети провели в соцсетях поэтический флешмоб в честь памяти шехидов 20 Января и Карабахской войны (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дети провели в социальных сетях поэтический флешмоб, посвященный 31-ой годовщине кровавых событий 20 Января и светлой памяти шехидов и героев Карабахской войны, сообщает Trend Life.

Ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении, ее территориальных претензий к Азербайджану и против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 Января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости.

Войсковые части, введенные в Баку и другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года жестоко убили 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 невинных граждан, многие из которых остались инвалидами на всю жизнь, незаконно арестован 841 человек. Введенные в город советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты "Скорой помощи", большое количество личного и государственного имущества.

Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

Несмотря на то, что с тех кровавых событий прошел уже тридцать один год, азербайджанский народ навсегда запомнил ту страшную ночь и выражает свое глубокое презрение к тем, кто виновен в этом преступлении.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 Января, который увековечен в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

В 44-х дневной Отечественной войне Азербайджан вышел победителем, восстановив свою территориальную целостность. Азербайджанский народ всегда будет помнить своих шехидов, души которых теперь на небесах. Светлая память о них всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)