Композитор Севиндж Тофиггызы награждена золотой медалью международного альянса "Азербайджан-Украина" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский композитор Севиндж Тофиггызы награждена золотой медалью международного альянса "Азербайджан-Украина" за вклад в развитие музыкального искусства и создание патриотических композиций, укрепление отношений между Азербайджаном и Украиной, сообщает Trend Life.

Медаль была вручена председателем альянса Эльмаром Мамедовым.

Ранее золотая медаль альянса была вручена секретарю Союза писателей Азербайджана, президенту ПЕН-клуба, кавалеру государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", российского ордена "Дружбы", народному писателю Чингизу Абдуллаеву, заместителю председателя Общества охраны природы, основателю благотворительного проекта "Həyata ümid", художнице Милене Набиевой, председателю Азербайджано-Турецкого женского союза и главе общественной организации ATEV (Азербайджано-Турецкий дом), кавалеру ордена "Шохрат" Танзиле Рустамханлы, директору Бакинского молодежного центра при министерстве молодежи и спорта Азербайджана Наргиз Бабаевой, руководителю сектора Центра научно-методической и квалификационной работы по культуре министерства культуры, публицисту Айдыну Тагиеву, председателю Коллегии адвокатов Азербайджана Анару Багиров, члену Президиума Коллегии адвокатов Мухтару Мустафаеву и Кямандару Насибову. Среди награждённых пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Гусейн Алтыналан, председатель Общественной палаты Молдовы, политический деятель Аурелия Григориу, депутат Львовской районной рады Оксана Лучко и судья, доктор юридических наук Оксана Эпель.

(Автор: Вугар Иманов)