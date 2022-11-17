В Баку прошел гала-вечер церемонии награждения премией Trend of the Year 2022 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел гала-вечер церемонии награждения премией Trend of the Year 2022, сообщает Trend Life.

Премия Trend of the Year, учрежденная Caspian Events Group, вручается пятый год за ежегодные успехи в области культуры и искусства, театра и кино, эстрады и народного творчества, телевидения и радио, бизнеса и туризма, медицины и косметологии, индустрии моды и красоты, дизайна и фотоискусства, СМИ и т. д. Лауреаты премии определялись путем голосования в социальных сетях и мониторинга СМИ. Ведущим мероприятия был заслуженный артист Эльнур Керимов.

Одним из лауреатов премии стал корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов.

В число лауреатов Trend of the Year 2022 вошли – заслуженный деятель искусств Баба Везироглу, народный артист Тайяр Байрамов, заслуженные артисты Вяфа Зейналова, Салим Аббасов, исполнительный директор European Azerbaijan School Франческо Банкини, режиссер Агиль М.Гулиев, исполнители Миралам Мираламов, Хураман Шушалы, Рубаил Азимов, Кянан Байрамов, Эльвин Бабазаде, телеведущие Гаджи Нуран Гусейнов, Зюмруд Бадалова, актеры Шахрияр Абилов, Эльмаддин Джафаров и другие.

Руководитель проекта – актер Турал Алекберов, исполнительный продюсер – Илмирза Агабеков.

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