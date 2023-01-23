Для детей шехидов Карабахской войны проведен мастер-класс "Моя любимая игрушка" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Для детей шехидов Карабахской войны проведен мастер-класс "Моя любимая игрушка", организованный галерей NUR Art House, ОО "Гуманитарная помощь ветеранам войны и семьям шехидов" и Handmade by Sev, сообщает Trend Life.

Мероприятие вызвало большой интерес детей. В поделках, сделанных руками детей, искренность, проявление неподдельного внимания и любви. А процесс их создания, то старание, с которым трудится ребенок, воплощая свой замысел, свою мечту, реализуя свою индивидуальность, очень важно для дальнейшего развития.

В ходе мастер-класса, который прошел под руководством директора NUR Art House, заслуженного работника культуры, профессора Ройи Тагиевой, специалиста по арт-терапии, педагога и основательницы Handmade by Sev Севиндж Алиевой, председателя ОО "Гуманитарная помощь ветеранам войны и семьям шехидов" Пярваны Абдуллаевой и других представителей культуры и искусства, для детей были проведены интересные просветительские беседы, показано, как своими руками создавать различные композиции, подбирать краски и материалы для рисунков, ковров, фигурок и игрушек.