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В связи с землетрясением в Турции перенесен концерт Эйюба Ягубова

Социум Материалы 11 февраля 2023 22:33 (UTC +04:00)
В связи с землетрясением в Турции перенесен концерт Эйюба Ягубова

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В связи с землетрясением в Турции, унесшим жизни тысяч людей, перенесен концерт народного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова, который должен был пройти во Дворце Гейдара Алиева 15 и 16 февраля – на 25 и 26 марта, сообщили Trend Life организаторы, выразив соболезнование погибшим во время трагедии и пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

Все билеты действительны. Телефон для справок: +994124933377.

Напомним, что в новой концертной программе также примет участие созданный Эйюбом Ягубовым оркестр Big Band Sound Pro под управлением художественного руководителя, солиста Азербайджанского государственного телевидения Фуада Мусаева и народный артист Джаван Зейналлы.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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