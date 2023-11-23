В Баку пройдет "Выставка культуры и творческих индустрий"

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева в рамках "Творческой недели" (Yaradıcı Həftə) будет проведена "Выставка культуры и творческих индустрий" (Mədəniyyət və Yaradıcı Sənayelər Sərgisi), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В целях продвижения креативной продукции и деятельности представителей творческой индустрии 28-30 ноября в Центре Гейдара Алиева при организации министерства культуры Азербайджана пройдет "Выставка культуры и творческих индустрий" (MY EXPO 2023).

Выставка объединит такие творческие кластеры, как кино, анимация, музыка, gametech (стартапы в сфере культуры), gametech (игровые технологии), мода, дизайн, а также творческие пространства и регионы.

Отметим, что в дни проведения выставки в Центре Гейдара Алиева будет организован "Форум культуры и творческих индустрий" (Mədəniyyət və Yaradıcı Sənayelər Forumu)

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