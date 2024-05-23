ТЮРКСОЙ будет уделять особое внимание переводам и пропаганде художественной литературы – генсек Султан Раев

БАКУ /Trend Life/ - ТЮРКСОЙ будет уделять особое внимание переводам и пропаганде художественной литературы на языки тюркских народов, сказал Trend Life генеральный секретарь организации, народный писатель Кыргызстана Султан Раев.

"По линии ТЮРКСОЙ мы реализуем множество проектов в области литературы, издаем книги, обращаемся к наследию тюркских народов и творчеству видных личностей, писателей, поэтов, литераторов, учитываем происходящие события в современном мире. После развала СССР наши связи разрушились и ныне мы прилагаем большие усилия для единства тюркского мира. Сегодня очень важно осуществлять переводческую деятельность художественной литературы, чтобы еще больше сблизить наших читателей, приобщить к изданиям и произведениям тюркского мира. Это является одним из приоритетных направлений ТЮРКСОЙ и реальным механизмом", - отметил Султан Раев.

По его словам, в последние годы, в частности, активизирована азербайджано-кыргызская, турецко-узбекская переводческая деятельность в области художественной литературы.

"Мы знаем многих великих писателей, и этот процесс мы должны широко распространить среди современной молодежи тюркского мира. Ежегодно мы проводим фестивали среди молодых писателей и поэтов, организуем мастер-классы и школы молодых литераторов. В рамках ТЮРКСОЙ создан Союз писателей тюркских государств, направленный на укрепление литературных связей в тюркском мире и наведение моста между ними. Почетным президентом является народный писатель Азербайджана, наш агсаккал Анар Рзаев, возглавляет Союз известный казахский поэт Улыкбек Есдаулет. В данное время идет подготовка к крупному форуму писателей тюркского мира, который пройдет в этом году Казахстане, где будут рассмотрены важные вопросы для развития и пропаганды наших литературных ценностей", - добавил Султан Раев.

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