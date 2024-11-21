Надо помочь тем странам, которые испытывают серьезные проблемы из-за изменения климата – представитель Замбии на COP29

БАКУ /Trend Life/ - COP29 в Баку очень хорошо организована, логистика, красивые павильоны, удобные залы, переговорные комнаты - всё соответствует международным требованиям. Азербайджан проделал очень хорошую работу. Об этом сказал Trend профессор Университета Замбии (UNZA) по географии и экологическим исследованиям Доути Чибамба.

"Моя главная идея на COP29 заключается в том, чтобы призвать стороны, которые позволят нам работать сообща и решить проблему финансирования, которую помогут реализовать проекты по смягчение последствий и особенно на адаптацию, чтобы помочь тем странам, которые испытывают серьезные климатические последствия. В Замбии в большинстве случаев мы сталкиваемся с засухой или наводнениями. Сезон 2023-2024 один из самых засушливых, поэтому нам нужно солидное финансирование на адаптацию", - отметил Доути Чибамба.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!