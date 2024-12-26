Христианская община Азербайджана почтила память жертв авиакатастрофы Баку-Грозный (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер "Придите поклонитесь" (Gəlin səcdə edin), организованный христианской религиозной общиной Vineyard Azerbaijan в память о жертвах авиакатастрофы Баку-Грозный, сообщает Trend Life.

На открытии минутой молчания была почтена память погибших в результате крушения самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) произошедшего близ казахстанского города Актау.

Помощник пастора церкви Vineyard Azerbaijan Кямиль Керимли призвал всех собравшихся помолиться за упокой души погибших.

"25 декабря отмечается Рождество Христово и мы хотели традиционно провести это событие с нашей общиной, но в связи с трагическими событиями поменяли программу. Азербайджан на протяжении веков является примером толерантности и мультикультурализма, где, независимо от национальностей и вероисповедания, все живут как одна семья, в мире и безопасности, в атмосфере межконфессионального согласия. И как одна семья мы вместе и в радости, и в горе, и выражаем соболезнование всему азербайджанскому народу, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Среди погибших, были и наши христианские братья - Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов, пилоты-герои, которые ценой своей жизни спасли почти половину пассажиров пассажирского судна. Рождество всегда было символом сострадания и милосердия, пропаганды идей гуманизма, и в этот день скорбим вместе со всеми", - отметил старший пастор Vineyard Azerbaijan Эмиль Панахов.

Председатель Азербайджанского библейского общества Расим Халилов отметил, что на нашей земле живут более чем 100 национальностей, народов, этносов, которые являются носителями богатой культуры и духовности, и в этом единстве наша сила.

"Государственная политика мультикультурализма и толерантности является примером для всего мира. На днях был проведен Форум религиозных деятелей Азербайджана с участием более 100 религиозных деятелей разных конфессий из многих регионов страны. А до этого в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) прошел Глобальный Бакинский саммит религиозных лидеров с участием представителей 55 стран. Все это говорит об уникальности нашей страны, где все как одна семья и сегодня каждый из нас чтит память погибших в авиакатастрофе. Мы всегда были и будем вместе!", - отметил Расим Халилов.

На вечере были представлены религиозные песнопения.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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