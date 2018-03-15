ЛЧ: "Барселона" обыграла "Челси" с крупным счетом

БАКУ /Trend/ - Во вторник прошел следующий ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Испанский футбольный клуб "Барселона" приняла английский "Челси". Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Лионель Месси (3-я и 63-я минуты) и Усман Дембеле (20-я минута).

В первом матче, который состоялся в Лондоне, стороны согласились на ничью - 1:1.

Таким образом, испанский коллектив вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.