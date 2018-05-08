Определен победитель турнира по мини-футболу, посвященного 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

8 мая 2018 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел турнир по мини-футболу среди сотрудником МЧС Азербайджана, организованный Спортивно-оздоровительным клубом и Профсоюзом ведомства, сообщили Trend Life организаторы. Турнир был посвящен 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В пятидневном соревновании приняли участие 19 команд, представляющие различные структуры МЧС Азербайджана. Команды были распределены в четыре группы, две лучшие выходили в следующий этап, а дальше борьба продолжалась по олимпийской системе.

Третье место заняла Служба спасения особого риска, второе - Государственной службы пожарной охраны, победителем стала команда Управления материально-технического обеспечения. Победителей и призеров поздравили заместитель главы МЧС Азербайджана генерал-лейтенант ЭтибарМирзоев, председатель профсоюза Мехман Исмайлов и руководитель клуба полковник Физули Мусаев, пожелали им дальнейших успехов. Команды и лучшие игроки были отмечены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.

(Автор: Вугар Иманов)

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