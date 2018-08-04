Макгрегор и Нурмагомедов проведут бой 6 октября в Лас-Вегасе

Поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на UFC.

Бой пройдет в рамках турнира UFC 229. Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

Нурмагомедов стал первым российким бойцом, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру боец одержал в ММА 26 побед (16 - досрочно), не потерпев ни одного поражения.









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