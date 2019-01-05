Кубок Азии по футболу во второй раз в истории пройдет в ОАЭ

5 января 2019 03:44 (UTC+04:00)

Семнадцатый Кубок Азии по футболу стартует в ОАЭ, сборная Австралии будет защищать титул действующего победителя турнира.

Соревнования проводятся Азиатской футбольной конфедерацией (AFC), матчи пройдут с 5 января по 1 февраля в четырех городах: Абу-Даби, Дубае, Аль-Айне и Шардже. Главной ареной турнира является Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби, на котором пройдут стартовый матч турнира между хозяевами и сборной Бахрейна, а также финал. Эта арена является самой вместительной среди остальных - 43 630 тыс.

ОАЭ ранее принимал Кубок Азии в 1996 году, в этот раз страна войдет в историю как первая, где турнир пройдет в новом формате - с участием 24 команд, ранее в нем выступало 16 команд. Расширение помогло впервые попасть в финальную стадию сборным Киргизии, Йемена и Филиппин. Из-за данного решения AFC организаторы добавили для проведения матчей еще две арены, всего матчи турнира пройдут на восьми стадионах.

Команды на предварительной стадии разбиты на шесть групп по четыре в каждой, в 1/8 финала выйдут победители групп и команды, занявшие вторые места. Также в плей-офф выйдут еще четыре лучшие сборные, занявшие третьи места в своих квартетах.

Хозяева турнира на предварительном этапе выступят в группе А с командами Таиланда, Индии и Бахрейна. Действующие обладатели Кубка Азии австралийцы сыграют со сборными Сирии, Палестины и Иордании. Сборная Киргизии сыграет в группе С с командами Южной Кореи, Китая и Филиппин, еще два представителя бывшего СССР сборные Узбекистана и Туркменистана в группе F выступят с соперниками из Японии и Омана.

В группе Е сыграют хозяева следующего чемпионата мира сборная Катара, Саудовской Аравии, Ливана и КНДР. В группе D сыграют команды Ирана, Ирака, Вьетнама и Йемена.

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