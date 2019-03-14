"Барселона" разгромила "Лион" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

14 марта 2019 02:09 (UTC+04:00)

Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем поле одержал победу над французским "Лионом" со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси (18-я, с пенальти, 78-я минуты), Филиппе Коутиньо (31), Жерар Пике (81) и Усман Дембеле (86), у проигравших отличился Люка Тузар (58). Первый матч завершился со счетом 0:0. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд пробилась "Барселона".

Команды провели восьмой очный матч, в пяти играх победа оставалась за "Барселоной", еще три встречи завершились вничью. Впервые клубы встретились на первом групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2001/02, тогда в обоих матчах победу одержала команда из Испании (2:0, 3:2).

"Барселона" в 12-й раз подряд вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В предыдущий раз команда вылетела на стадии 1/8 финала в сезоне-2006/07, по сумме двух матчей уступив "Ливерпулю" (1:2, 1:0). "Лион" вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2011/12, тогда клуб уступил кипрскому АПОЭЛу (1:0, 0:1, по пенальти - 3:4).

Соперник "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Футболисты "Барселоны" во второй раз за неделю обыграли "Реал" (ВИДЕО)
Европа 3 марта 01:50
"Барселона" обыграла "Реал" и вышла в финал Кубка Испании по футболу
Европа 28 февраля 02:29
Хет-трик Месси принес "Барселоне" победу в матче чемпионата Испании против "Севильи" (ВИДЕО)
Спорт 23 февраля 21:25
"Барселона" намерена купить футболиста "Атлетико" Сауля за €110 млн
Спорт 23 февраля 17:30
"Барселона" сыграла вничью с "Лионом" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов
Европа 20 февраля 02:23
Дом футболиста "Барселоны" Боатенга ограбили во время матча с "Вальядолидом"
Европа 17 февраля 19:47
Лента новостей
Физики провели самую точную проверку теории относительности
Другие страны 03:30
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на границе Казахстана и Узбекистана
Казахстан 03:04
Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с КНР
США 02:42
Загрязнение воздуха приводит к ежегодной гибели более 800 тыс. человек в Европе
Другие страны 02:35
"Ливерпуль" обыграл "Баварию" и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт 01:58
Ученые выяснили, почему поверхность моря разглаживается во время шторма
Другие страны 01:49
На VII Глобальном бакинском форуме состоится обсуждение важных вопросов (ФОТО)
Политика 01:30
В Национальной арене гимнастики в Баку созданы очень комфортные условия для тренировок – олимпийский медалист
Общество 01:16
Президент Бразилии выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Сан-Паулу
Другие страны 00:58